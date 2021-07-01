Сергей Яхнюк: «В Ленобласти уже решают проблему импортного генетического материала в сфере птицеводства»

Сергей Яхнюк: «В Ленобласти уже решают проблему импортного генетического материала в сфере птицеводства»

Регион первым в стране занялся проектом по испытанию нового кросса бройлера отечественной селекции.

Рубрики : Сельское хозяйство     01 Jul 2021

30 июня в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин отметил, что результаты работы сельского хозяйства страны вызывают гордость. Однако есть направления, по которым еще нужно работать – в частности, это касается «первичного яйца». Пока России приходится приобретать импортный материал.

Как отметил депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк, сегодня импортный генетический материал действительно является крайне уязвимым местом отечественного птицеводства мяса и яйца птицы. Однако проблему уже решают – причем в Ленинградской области.

«Проводятся испытания нового кросса бройлера отечественной селекции. Говоря простым языком, новой породы кур для производства качественного, здорового мяса и яйца, – рассказал он. – Ленинградская область первая занялась этим проектом, это достаточно сложная работа. После испытаний проект будет масштабирован на другие регионы», - рассказал Сергей Яхнюк.

В частности, для обеспечения отечественным инкубационным яйцом будут построены племрепродукторы. Исходя из требований Минсельхоза, минимальная численность поголовья в них должна составить 30 тысяч. Это позволит заместить почти 100% потребностей Северо-Западного федерального округа и 9% потребностей всей России.

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