Сергей Яхнюк: «В Ленобласти уже решают проблему импортного генетического материала в сфере птицеводства»

30 июня в ходе «Прямой
линии» президент России Владимир Путин отметил, что результаты работы сельского
хозяйства страны вызывают гордость. Однако есть направления, по которым еще
нужно работать – в частности, это касается «первичного яйца». Пока России
приходится приобретать импортный материал.
Как отметил депутат
Государственной Думы Сергей Яхнюк, сегодня импортный генетический материал
действительно является крайне уязвимым местом отечественного птицеводства мяса
и яйца птицы. Однако проблему уже решают – причем в Ленинградской области.
«Проводятся испытания
нового кросса бройлера отечественной селекции. Говоря простым языком, новой
породы кур для производства качественного, здорового мяса и яйца, – рассказал
он. – Ленинградская область первая занялась этим проектом, это достаточно сложная
работа. После испытаний проект будет масштабирован на другие регионы», -
рассказал Сергей Яхнюк.
В частности, для
обеспечения отечественным инкубационным яйцом будут построены племрепродукторы.
Исходя из требований Минсельхоза, минимальная численность поголовья в них
должна составить 30 тысяч. Это позволит заместить почти 100% потребностей
Северо-Западного федерального округа и 9% потребностей всей России.