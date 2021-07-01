Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране

Как пояснили в Минтруде,
сегодня служба занятости России - это разветвленная структура из более 2 тысяч
отдельных центров занятости и их отделов. В системе трудятся свыше 30 тысяч специалистов.
Единая цифровая платформа позволит оптимизировать их работу. С помощью нее
можно будет проактивно управлять рынком труда: помогать гражданам строить
успешную карьеру, а организациям - находить нужных сотрудников.
Уже сегодня граждане
могут через портал "Работа в России" получить официальный статус
безработного, оформить пособие по безработице и разместить свое резюме. Для
этого им не нужно никуда идти, в большинстве случаев не потребуются даже
сведений из трудовой книжки и справки о среднем заработке, поскольку эта
информация хранится в электронных базах различных ведомств. Аналогичный
временный дистанционный порядок действует с апреля прошлого года, теперь он
станет постоянным.
Работодатели же со
среднесписочной численностью работников свыше 25 человек с 1 января следующего
года обязаны размещать на единой цифровой платформе "Работа в России"
информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии
вакансий и специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов.
Все это поможет
автоматизировать рынок труда. При этом центры занятости будут не только
помогать гражданам в поиске работы, но оказывать содействие в регистрации в
качестве самозанятых, предоставлять единовременную финансовую помощь начинающим
предпринимателям, помогать в профессиональной переподготовке. При личном
обращении бесплатно помогут им оформить электронное заявление, зарегистрируют на
единой платформе "Работа в России", а также на портале госуслуг при
отсутствии подтвержденной учетной записи.
Также законом
предусмотрено, что с 1 марта квоту по трудоустройству в отношении граждан с
ограниченными возможностями нельзя будет выполнить формально, создав рабочие
места лишь на бумаге. Теперь она будет считаться выполненной только при
фактическом трудоустройстве гражданина.
Елена Манукиян
"Российская газеты" https://rg.ru/2021/06/28/centry-zaniatosti-smogut-predlagat-vakansii-po-vsej-strane.html
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