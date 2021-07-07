Дорожники обожгут вандалов глаголом

Дорожники обожгут вандалов глаголом

Дорожники Ленинградской области объявили конкурс частушек, посвященных борьбе с вандализмом. Лучшие пять штук пойдут на плакаты и билборды.

Рубрики : Общество     07 Jul 2021

Оставить свой вариант частушки или оценить любой из предложенных пользователями сети можно под опросом в официальной группе дорожного комитета ВКонтакте.

Творчество принимается до конца июля, после чего будут выбраны набравшие большее количество «лайков» частушки. В дальнейшем они будут использоваться для оформления новых остановочных павильонов и для плакатов рядом с дорожными объектами, где были замечены случаи вандализма.

Согласно статистике «Ленавтодора», больше всего вандалы любят портить новые остановки, расстреливать или воровать дорожные знаки, уносить катафоты с барьерного ограждения или спиливать перила с мостов. При этом далеко не всегда речь идет о банальных надписях на стенках или использовании ярких красок для разрисовывания объектов дорожной инфраструктуры: отсутствие того или иного знака чревато авариями, а на разбитой остановке люди не могут укрыться от дождя и ветра.

Напомним, что в Ленинградской области работает «горячая» дорожная телефонная линия – 8(812) 251-42-84. Здесь круглосуточно принимаются заявки от жителей и автомобилистов о ситуации на региональных трассах.

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