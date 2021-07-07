Дорожники обожгут вандалов глаголом

Оставить свой вариант
частушки или оценить любой из предложенных пользователями сети можно под
опросом в официальной группе дорожного комитета ВКонтакте.
Творчество принимается до
конца июля, после чего будут выбраны набравшие большее количество «лайков»
частушки. В дальнейшем они будут использоваться для оформления новых
остановочных павильонов и для плакатов рядом с дорожными объектами, где были
замечены случаи вандализма.
Согласно статистике
«Ленавтодора», больше всего вандалы любят портить новые остановки,
расстреливать или воровать дорожные знаки, уносить катафоты с барьерного
ограждения или спиливать перила с мостов. При этом далеко не всегда речь идет о
банальных надписях на стенках или использовании ярких красок для разрисовывания
объектов дорожной инфраструктуры: отсутствие того или иного знака чревато
авариями, а на разбитой остановке люди не могут укрыться от дождя и ветра.
Напомним, что в
Ленинградской области работает «горячая» дорожная телефонная линия – 8(812)
251-42-84. Здесь круглосуточно принимаются заявки от жителей и автомобилистов о
ситуации на региональных трассах.