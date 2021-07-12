Право на знание

Профилактика нарушений

— Сергей Сергеевич, вы занимаетесь повышением правовой грамотности граждан на постоянной основе?

— Да, это одно из основных направлений нашей деятельности, зафиксированное в областном законе об уполномоченном по правам человека.

Мы часто публикуемся в СМИ, участвуем в тематических программах на телевидении. Очень много полезной информации есть на нашем сайте — нормативно-правовые акты, разъяснения прав граждан, ответы на вопросы. Когда появляются изменения в законодательстве, о них тоже рассказываем. При поддержке областного комитета общего и профессионального образования работаем с молодежью: ежегодно проводим Единый урок прав человека во всех школах, колледжах и училищах региона, организуем конкурсы для старшеклассников и студентов.

На прием к омбудсмену люди приходят не только чтобы разрешить жизненную ситуацию, требующую восстановления нарушенных прав, но и за юридической консультацией. По закону бесплатная юрпомощь оказывается отдельным категориям граждан Ленобласти, но мы готовы помочь каждому. В 2020 году юридическую помощь и консультации получили 1828 жителей региона. Я считаю правовое просвещение эффективной профилактикой нарушений прав людей.

— Расскажите о сотрудничестве с областной библиотекой.

— В этом году мы решили попробовать новый формат работы с населением — через библиотеки. Сегодня они перестали быть просто книгохранилищами, превратившись в центры культурного досуга, образования и развития. Большое спасибо директору Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирине Семеновой и ее заместителю Якову Песину за активную поддержку.

В марте на базе ЛОУНБ прошел онлайн-урок для сотрудников и читателей 16 районных и поселковых библиотек, который охватил 11 районов Ленобласти. Я подробно рассказал о системе бесплатной юридической помощи в нашем регионе и ответил на вопросы. В июне в Волосовской центральной библиотеке состоялась уже очная встреча с почти полусотней граждан «серебряного возраста». Летом это наиболее активная часть населения. Они узнали о задачах и возможностях омбудсмена, о конкретных результатах нашей многолетней работы, о способах защиты своих прав и интересов.

Ближайшая встреча запланирована в Киришах, сейчас мы согласовываем дату. Надеемся, что эпидситуация позволит лично пообщаться с жителями.





Истории со счастливым концом

— Думаю, нашим читателям будет интересно познакомиться с примерами оказания реальной помощи людям.

— Сколько угодно! Например, в феврале на прием граждан в Волхове пришли три учителя. По договорам найма, заключенным в 2013 году, им давалось право выкупить служебные жилые помещения за 30 % стоимости, если они семь лет проработают по специальности в общеобразовательных школах города. В 2020 году эти договоры вдруг признали незаконными. Судебное разбирательство не помогло. Мы привлекли к решению вопроса главу администрации Волховского района. В итоге с педагогами были заключены договоры купли-продажи, квартиры оформлены в собственность.

Благодаря нашему участию 95-летняя Анна Егупова, ветеран войны из Самойловского сельского поселения Бокситогорского района, получила к 9 мая отдельную благоустроенную квартиру и положенную федеральную выплату.

В 2018 году удалось снизить долги по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику из Волосовского района, в том числе с учетом новых источников их погашения — социальных выплат. Также мужчина прошел медицинское обследование и вместо второй группы инвалидности ему была установлена первая, причем бессрочно. Частично парализованному после инсульта жителю Луги — инвалиду первой группы — при содействии специалистов комитета по здравоохранению провели дообследование и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные просьбы?

— Бывают. В марте обратился пенсионер, собственник необычного объекта недвижимости — мелиоративных канав протяженностью 40 км, расположенных в Сабском сельском поселении Волосовского района. Мужчина давно не занимается сельским хозяйством, канавы ему больше не нужны, но он вынужден ежегодно платить за них 46 тысяч рублей налога. Дважды он обращался в администрацию поселения с заявлением об отказе от права собственности, но безрезультатно. После нашего вмешательства заявление пенсионера наконец-то удовлетворили.

В 2017 году молодой жительнице Подпорожья, которая недавно вышла замуж, выдали паспорт с неправильной фамилией: вместо «Кощеева» там было написано «Кошеева». Естественно, с таким документом она не могла ни открыть счет в банке, ни реализовать другие гражданские права. Сотрудники отдела по вопросам миграции ни в какую не хотели признавать, что допущена ошибка. Говорили: «Это просто хвостик у Щ нечетко пропечатался». А при нашем непосредственном участии буквально за несколько дней исправили опечатку.

Загляните в раздел «Жалоба получена — меры приняты» нашего сайта, там несколько сотен историй о том, как только с помощью уполномоченного люди получили то, в чем очень нуждались.

В зоне доступа

— Как вы оцениваете уровень правовой грамотности жителей региона?

— Для нас это больная тема. Часто получаем обращения от ленинградцев, будто написанные под копирку, с выдержками из нормативно-правовых актов на несколько страниц. Очевидно, что они составлены платными юристами.

Нам стало любопытно, сколько стоит такое «удовольствие», и мы пообщались с авторами обращений. «Рекорд» установила многодетная семья из Приозерского района, воспитывающая ребенка с инвалидностью. Они съездили в юридическую контору в центре Петербурга и заплатили 38 тысяч рублей за подготовку письма на имя уполномоченного. Мало того, что горе-юристы без зазрения совести взяли астрономическую сумму у социально уязвимых граждан, так еще и просьбу семьи из Ленобласти составили со ссылкой на жилищное законодательство Санкт-Петербурга!

— Но ведь обращение к уполномоченному — бесплатная услуга.

— Вот именно. Свою просветительскую работу мы ведем в том числе для того, чтобы предотвратить такие досадные случаи. Пожалуйста, не платите юристам за ненужное посредничество, обращайтесь к нам напрямую!

У нас работает многоканальный телефон, по которому легко дозвониться в рабочее время — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Электронную почту мы проверяем даже в выходные и в случае срочной необходимости реагируем немедленно. На главной странице нашего сайта есть кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем обращения в свободной форме. Никаких формальных требований к тексту и лишнего ожидания. Все быстро, просто, удобно. Всегда выслушаем, поддержим, постараемся разобраться даже в самой сложной ситуации и добиться нужного результата.

Беседовала Анастасия Иванова

Как подать обращение Уполномоченному по правам человека:

• По многоканальному телефону: +7 (812) 296-60-13

• По электронной почте: ombudsman47@mail.ru

• Через форму обратной связи на сайте ombudsman47.ru