Право на знание

Профилактика нарушений
—
Сергей Сергеевич, вы занимаетесь повышением правовой грамотности граждан на
постоянной основе?
—
Да, это одно из основных направлений нашей деятельности, зафиксированное в
областном законе об уполномоченном по правам человека.
Мы
часто публикуемся в СМИ, участвуем в тематических программах на телевидении.
Очень много полезной информации есть на нашем сайте — нормативно-правовые акты,
разъяснения прав граждан, ответы на вопросы. Когда появляются изменения в
законодательстве, о них тоже рассказываем. При поддержке областного комитета
общего и профессионального образования работаем с молодежью: ежегодно проводим
Единый урок прав человека во всех школах, колледжах и училищах региона,
организуем конкурсы для старшеклассников и студентов.
На
прием к омбудсмену люди приходят не только чтобы разрешить жизненную ситуацию,
требующую восстановления нарушенных прав, но и за юридической консультацией. По
закону бесплатная юрпомощь оказывается отдельным категориям граждан Ленобласти,
но мы готовы помочь каждому. В 2020 году юридическую помощь и консультации
получили 1828 жителей региона. Я считаю правовое просвещение эффективной
профилактикой нарушений прав людей.
—
В этом году мы решили попробовать новый формат работы с населением — через
библиотеки. Сегодня они перестали быть просто книгохранилищами, превратившись в
центры культурного досуга, образования и развития. Большое спасибо директору
Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирине Семеновой и ее
заместителю Якову Песину за активную поддержку.
В
марте на базе ЛОУНБ прошел онлайн-урок для сотрудников и читателей 16 районных
и поселковых библиотек, который охватил 11 районов Ленобласти. Я подробно
рассказал о системе бесплатной юридической помощи в нашем регионе и ответил на
вопросы. В июне в Волосовской центральной библиотеке состоялась уже очная
встреча с почти полусотней граждан «серебряного возраста». Летом это наиболее
активная часть населения. Они узнали о задачах и возможностях омбудсмена, о
конкретных результатах нашей многолетней работы, о способах защиты своих прав и
интересов.
Ближайшая встреча запланирована в Киришах, сейчас мы
согласовываем дату. Надеемся, что эпидситуация позволит лично пообщаться с
жителями.
Истории со
счастливым концом
—
Думаю, нашим читателям будет интересно познакомиться с примерами оказания
реальной помощи людям.
—
Сколько угодно! Например, в феврале на прием граждан в Волхове пришли три
учителя. По договорам найма, заключенным в 2013 году, им давалось право
выкупить служебные жилые помещения за 30 % стоимости, если они семь лет
проработают по специальности в общеобразовательных школах города. В 2020 году
эти договоры вдруг признали незаконными. Судебное разбирательство не помогло.
Мы привлекли к решению вопроса главу администрации Волховского района. В итоге
с педагогами были заключены договоры купли-продажи, квартиры оформлены в
собственность.
Благодаря
нашему участию 95-летняя Анна Егупова, ветеран войны из Самойловского сельского
поселения Бокситогорского района, получила к 9 мая отдельную благоустроенную
квартиру и положенную федеральную выплату.
В
2018 году удалось снизить долги по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику из
Волосовского района, в том числе с учетом новых источников их погашения —
социальных выплат. Также мужчина прошел медицинское обследование и вместо
второй группы инвалидности ему была установлена первая, причем бессрочно.
Частично парализованному после инсульта жителю Луги — инвалиду первой группы —
при содействии специалистов комитета по здравоохранению провели дообследование
и реабилитацию.
—
Поступают ли оригинальные просьбы?
—
Бывают. В марте обратился пенсионер, собственник необычного объекта
недвижимости — мелиоративных канав протяженностью 40 км, расположенных в
Сабском сельском поселении Волосовского района. Мужчина давно не занимается
сельским хозяйством, канавы ему больше не нужны, но он вынужден ежегодно
платить за них 46 тысяч рублей налога. Дважды он обращался в администрацию
поселения с заявлением об отказе от права собственности, но безрезультатно.
После нашего вмешательства заявление пенсионера наконец-то удовлетворили.
В
2017 году молодой жительнице Подпорожья, которая недавно вышла замуж, выдали
паспорт с неправильной фамилией: вместо «Кощеева» там было написано «Кошеева».
Естественно, с таким документом она не могла ни открыть счет в банке, ни
реализовать другие гражданские права. Сотрудники отдела по вопросам миграции ни
в какую не хотели признавать, что допущена ошибка. Говорили: «Это просто
хвостик у Щ нечетко пропечатался». А при нашем непосредственном участии
буквально за несколько дней исправили опечатку.
Загляните в раздел «Жалоба получена — меры
приняты» нашего сайта, там несколько сотен историй о том, как только с помощью
уполномоченного люди получили то, в чем очень нуждались.
В зоне
доступа
—
Как вы оцениваете уровень правовой грамотности жителей региона?
—
Для нас это больная тема. Часто получаем обращения от ленинградцев, будто
написанные под копирку, с выдержками из нормативно-правовых актов на несколько
страниц. Очевидно, что они составлены платными юристами.
Нам
стало любопытно, сколько стоит такое «удовольствие», и мы пообщались с авторами
обращений. «Рекорд» установила многодетная семья из Приозерского района,
воспитывающая ребенка с инвалидностью. Они съездили в юридическую контору в
центре Петербурга и заплатили 38 тысяч рублей за подготовку письма на имя
уполномоченного. Мало того, что горе-юристы без зазрения совести взяли
астрономическую сумму у социально уязвимых граждан, так еще и просьбу семьи из
Ленобласти составили со ссылкой на жилищное законодательство Санкт-Петербурга!
—
Вот именно. Свою просветительскую работу мы ведем в том числе для того, чтобы
предотвратить такие досадные случаи. Пожалуйста, не платите юристам за ненужное
посредничество, обращайтесь к нам напрямую!
У нас работает многоканальный телефон, по которому
легко дозвониться в рабочее время — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Электронную почту мы проверяем даже в выходные и в случае срочной необходимости
реагируем немедленно. На главной странице нашего сайта есть кнопка «Подать
жалобу». Мы принимаем обращения в свободной форме. Никаких формальных
требований к тексту и лишнего ожидания. Все быстро, просто, удобно. Всегда
выслушаем, поддержим, постараемся разобраться даже в самой сложной ситуации и
добиться нужного результата.
Беседовала Анастасия Иванова
Как подать
обращение Уполномоченному по правам человека:
• По многоканальному телефону: +7
(812) 296-60-13
• По электронной почте: ombudsman47@mail.ru
• Через форму обратной связи на
сайте ombudsman47.ru