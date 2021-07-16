Гатчинская «Галактика» привилась на 45%

На молочном комбинате
«Галактика» в Гатчине 45% коллектива защищены от COVID-19: это те, кто прошел
полный курс вакцинации, сделал первый компонент прививки или имеют справки о
перенесенном в течение полугода заболевании. На предприятии организована
доставка работников в городской пункт вакцинации, в планах – вакцинация
непосредственно на заводе. Всем привившимся работникам компания дает бонус в
виде премии.
Высокий показатель
вакцинации у компании «ЕвроХим» в Кингисеппе. Сегодня здесь привито 74,4% от
общей численности всех четырех предприятий компании. Полный курс вакцинации
прошли 1353 человека. Прививочный пункт организован на базе медицинского
кабинета на территории промышленной площадки «Фосфорит». Во избежание очередей
и скопления людей, разработан график вакцинации, а также организована доставка
работников в медпункт корпоративным транспортом.
«Тихвинский
вагоностроительный завод» организовал вакцинацию для сотрудников в поликлинике
Тихвина еще в марте, тогда за два месяца привилось 500 работников. С мая на
предприятии работают два прививочных кабинета, где на сегодняшний день первый
компонент вакцины получили 1992 работника, а второй – уже 633. Спрос на
вакцинацию сохраняется.
У производителя кофе
«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» в Ломоносовском районе привито 28% сотрудников – в медпункте
завода вакцинацию проводят врачи районной поликлиники. Прививку может сделать
любой желающий из числа работающих на площадке, включая офисных сотрудников и
работников подрядных организаций.
На предприятиях и в
подразделениях производственного комплекса «Орими» во Всеволожском районе
привито 700 человек – 29,6% от общей численности. Вакцинация проводится
выездной медицинской бригадой Всеволожской клинической межрайонной больницы и
медицинскими работниками Краснозвездинской поликлиники поселка им. Свердлова.
Сотрудники, прошедшие вакцинацию, материально поощряются.
На Волховском филиале
АО «Апатит» вместе с антителами от COVID-19 можно получить приз. Выиграть
смартфоны, планшеты и другую цифровую технику в лотерею могут вакцинированные
работники или те, кто больше всех коллег приведет на прививку. Сегодня на
предприятии первую дозу вакцины получили 570 человек, вторую – 448 человек.
Таким образом, полный курс вакцинации прошли уже 34,1% сотрудников. На базе
заводского здравпункта один раз в неделю прививают не только работников, но и
членов их семей.
На предприятии «Филип
Моррис Ижора» в Ломоносовском районе вакцинировано 300 человек – каждый третий
сотрудник, работающий на фабрике. Здесь организован стационарный пункт
вакцинации на территории медицинского центра, а также большая информационная
компания, включающая онлайн семинары с участием независимых медицинских
экспертов.
Работники «Выборгского
судостроительного завода» могут привиться от COVID-19 на территории предприятия
– в медсанчасти по предварительной записи. Более 230 сотрудников верфи уже
прошли полный курс вакцинации, на очередь записаны еще более 100 человек. Всем
работникам, прошедшим вакцинацию, предоставляются 4 часа оплачиваемого отдыха в
день вакцинации и выплачивается денежная премия.