Гатчинская «Галактика» привилась на 45%

На молочном комбинате «Галактика» в Гатчине 45% коллектива защищены от COVID-19: это те, кто прошел полный курс вакцинации, сделал первый компонент прививки или имеют справки о перенесенном в течение полугода заболевании. На предприятии организована доставка работников в городской пункт вакцинации, в планах – вакцинация непосредственно на заводе. Всем привившимся работникам компания дает бонус в виде премии.

Высокий показатель вакцинации у компании «ЕвроХим» в Кингисеппе. Сегодня здесь привито 74,4% от общей численности всех четырех предприятий компании. Полный курс вакцинации прошли 1353 человека. Прививочный пункт организован на базе медицинского кабинета на территории промышленной площадки «Фосфорит». Во избежание очередей и скопления людей, разработан график вакцинации, а также организована доставка работников в медпункт корпоративным транспортом.

«Тихвинский вагоностроительный завод» организовал вакцинацию для сотрудников в поликлинике Тихвина еще в марте, тогда за два месяца привилось 500 работников. С мая на предприятии работают два прививочных кабинета, где на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 1992 работника, а второй – уже 633. Спрос на вакцинацию сохраняется.

У производителя кофе «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» в Ломоносовском районе привито 28% сотрудников – в медпункте завода вакцинацию проводят врачи районной поликлиники. Прививку может сделать любой желающий из числа работающих на площадке, включая офисных сотрудников и работников подрядных организаций.

На предприятиях и в подразделениях производственного комплекса «Орими» во Всеволожском районе привито 700 человек – 29,6% от общей численности. Вакцинация проводится выездной медицинской бригадой Всеволожской клинической межрайонной больницы и медицинскими работниками Краснозвездинской поликлиники поселка им. Свердлова. Сотрудники, прошедшие вакцинацию, материально поощряются.

На Волховском филиале АО «Апатит» вместе с антителами от COVID-19 можно получить приз. Выиграть смартфоны, планшеты и другую цифровую технику в лотерею могут вакцинированные работники или те, кто больше всех коллег приведет на прививку. Сегодня на предприятии первую дозу вакцины получили 570 человек, вторую – 448 человек. Таким образом, полный курс вакцинации прошли уже 34,1% сотрудников. На базе заводского здравпункта один раз в неделю прививают не только работников, но и членов их семей.

На предприятии «Филип Моррис Ижора» в Ломоносовском районе вакцинировано 300 человек – каждый третий сотрудник, работающий на фабрике. Здесь организован стационарный пункт вакцинации на территории медицинского центра, а также большая информационная компания, включающая онлайн семинары с участием независимых медицинских экспертов.

Работники «Выборгского судостроительного завода» могут привиться от COVID-19 на территории предприятия – в медсанчасти по предварительной записи. Более 230 сотрудников верфи уже прошли полный курс вакцинации, на очередь записаны еще более 100 человек. Всем работникам, прошедшим вакцинацию, предоставляются 4 часа оплачиваемого отдыха в день вакцинации и выплачивается денежная премия.