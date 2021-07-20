Главный доктор страны расскажет о вакцинации

Трансляция эфира пройдет на сайте https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте: https://vk.com/znanierussia. Любой желающий может направить вопросы Михаилу Мурашко через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» поможет людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации и развеять мифы.

ЦУР Ленинградской области 21 июля с 14.00 до 16.00 проводит «Прямую линию» с главным эпидемиологом региона Еленой Хорьковой. Специалист ответит на вопросы жителей Ленинградской области по телефонам: 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, и +7(81361)315-01 стоимость вызова определяется по тарифу, установленному оператором связи.