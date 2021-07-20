Главный доктор страны расскажет о вакцинации

Главный доктор страны расскажет о вакцинации

Российское общество «Знание» проведет прямой эфир с Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации от COVID-19. Встреча состоится в онлайн-формате 21 июля в 16:00 в рамках просветительской кампании общества знания и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ «Разберемся в вакцинах вместе».

Рубрики : COVID-19     20 Jul 2021

Трансляция эфира пройдет на сайте https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте: https://vk.com/znanierussia. Любой желающий может направить вопросы Михаилу Мурашко через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» поможет людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации и развеять мифы.

ЦУР Ленинградской области 21 июля с 14.00 до 16.00 проводит «Прямую линию» с главным  эпидемиологом региона Еленой Хорьковой. Специалист ответит на вопросы жителей Ленинградской области по телефонам: 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, и +7(81361)315-01 стоимость вызова определяется по тарифу, установленному оператором связи.

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