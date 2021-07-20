Главный доктор страны расскажет о вакцинации

Трансляция эфира пройдет на сайте
https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание»
Вконтакте: https://vk.com/znanierussia. Любой желающий может направить вопросы
Михаилу Мурашко через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы
будут озвучены во время прямого эфира.
Проект «Разберемся в вакцинах вместе» поможет людям
принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации и развеять мифы.
ЦУР Ленинградской области 21 июля с 14.00 до 16.00
проводит «Прямую линию» с главным
эпидемиологом региона Еленой Хорьковой. Специалист ответит на вопросы
жителей Ленинградской области по телефонам: 006 – набирается со стационарного
телефона, расположенного в Ленинградской области, и +7(81361)315-01 стоимость
вызова определяется по тарифу, установленному оператором связи.