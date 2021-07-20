Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства

На сайте проекта открыта запись на программы, по
которым обучение начнется уже в августе. Студенты научатся программировать,
получат знания в области больших данных, веб-аналитики, разработки мобильных
приложений и ИТ-продуктов, а также других перспективных направлений.
Ранее заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий Чернышенко доложил о запуске проекта Президенту
Владимиру Путину.
«Сегодня специалисты из разных областей видят
востребованность цифровых компетенций и хотят попробовать себя в ИТ-сфере,
изучить новые технологии. Для таких граждан в этом году стартовала программа
компенсации половины затрат на обучение в образовательных учреждениях и крупных
компаниях. Это один из инструментов, с помощью которого мы сможем решить вопрос
дефицита кадров. Напомню, что государство также ежегодно увеличивает количество
бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям, тем самым расширяя возможность
получения основного образования по востребованному направлению», — сообщил
Дмитрий Чернышенко, докладывая о работе по достижению национальной цели
«Цифровая трансформация» на заседании Совета при Президенте России по
стратегическому развитию и национальным проектам.
В рамках проекта образовательные организации открыли
запись на направления: «Разработка мобильных приложений», «Java-разработчик»,
«Промышленная разработка приложений на JavaScript», «Бизнес аналитик в ИТ»,
«Product manager мобильного приложения», «Тестирование ПО на Java и Python»,
«1С-разработчик», «Веб-аналитика», «Linux и инструменты DevOps» и другие
программы по востребованным в ИТ-профессиям.
«Проект состоит из курсов, которые чаще всего
выбирает молодая аудитория для развития в ИТ-сфере. Пройти обучение можно в
таких компаниях как Нетология, GeekBrains, СберУниверситет, Университет
Иннополис и еще более 20 других организаций, которые успешно прошли отбор
первой волны», – сообщила директор департамента координации программ и проектов
Минцифры России Татьяна Трубникова.
Слушатели смогут приступить к обучению после выбора
программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором.
Оператор проекта — Университет 2035 — продолжает
отбор программ и прием заявок от образовательных организаций. До конца года в
списке проекта должно появиться более 100 новых программ. Получить
дополнительное образование можно будет в течение всего времени реализации
нацпрограммы «Цифровая экономика» — до конца 2024 года.
Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые
профессии» реализует Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая
экономика».