Несмотря на жаркую погоду, люди сходились к месту торжества, рассаживались на скамейки на положенном дистанционном расстоянии. Сценическая площадка была украшена живыми цветами, разноцветными лентами и шарами. И над всем этим разноцветием сверху выделялось доброе напутствие: «Цвети и пой, «Рябинушка»!

Под мелодию песни «Ой, рябина кудрявая, белые цветы…» выходит ансамбль «Рябинушка» и ведущие – выпускница Санкт-Петербургского колледжа культуры Ю.А. Головченко и участница ансамбля Н.А. Жилина. Они огласили праздничное послание виновникам торжества, которое подготовила к этому дню старейшая участница «Рябинушки» А.И. Мельникова:

Любимая «Рябинушка»,

Тебе уж тридцать лет!

Здесь женщин замечательных

Прекраснейший букет.

Как жаль, что годы катятся,

Как вешняя вода,

Но с песнями любимыми

Мы молоды всегда.

Пусть радужно мечтается,

И любится сильней.

Цвети и пой, красавица,

В свой славный юбилей!

Раздались первые аплодисменты, и полились песни, их было много, как и положено в такой день. Каждая находила отклик в душе благодарных зрителей. Такие родные, русские: «Что может быть лучше России», «Под окном широким» и «Деревенский бревенчатый край», автор слов и музыки Е.В. Львова. Сегодня она является руководителем ансамбля, с которым уже успела подружиться за два года работы и создать интересный концертный репер-туар. Елена Викторовна не только музыкант, владеющий многими народными инструментами, но и художник, поэт, композитор. В юбилей Великой Победы в сопровождении военного оркестра и хора она исполнила собственную композицию «Бессмертный полк» на Дворцовой площади в г. Санкт-Петербурге.

Творческий рост ансамбля немыслим без его создателя и руководителя Н.Ф. Петунина. Более 20 лет он возглавлял работу Кобринского Дома культуры. И одним из главных направлений его деятельности было создание творческих коллективов и организация достойного отдыха населения.

Так и родилась «Рябинушка», младшая сестра Карташевского народного хора ветеранов Великой Отечественной войны и труда, которым одновременно руководил и руководит Н.Ф Петунин по сей день.

Профессиональный музыкант, отличный организатор, замечательный человек, заслуженный работник культуры РФ, он сумел поднять вокальный уровень ансамбля на такую высоту, что коллектив стал известен и популярен не только на Кобринской земле, но и в районе. Под его руководством ансамбль неоднократно становился участником многочисленных региональных, районных и областных смотров и фестивалей, награждался почётными грамотами и дипломами. А награда коллектива – это, прежде всего, награда его руководителю. И не зря к нему были обращены слова:

Спасибо Вам,

что вместе с нами

Бессменно были 29 лет.

Мы дружим с песнями

и с Вами,

И крепче этой дружбы нет.

Когда же нам рукоплескали,

То в этом был и Ваш успех.

Ведь в каждой нотке,

каждой песне

Души частица Ваша есть…

Сегодня Николай Федорович был на празднике с родным коллективом, все участники которого давно стали для него близкими и любимыми. Истоком этой любви были песни, которые «Рябинушка» все эти годы дарила на счастье и радость дорогим зрителям.

Все ожидали «золотого» слова маэстро. И оно прозвучало. Он сердечно поздравил всех с праздником, поблагодарил любимую «Рябинушку», с которой столько спето песен, и за каждой – огромный труд всего коллектива.

На празднике не забыты были старые, добрые песни, среди которых особенно задорно прозвучали русские народные: «Утушка луговая», «Травушка-муравушка», «Тимоня». Это было прощание. Но сквозь годы и расстояния сердце маэстро будет биться в унисон с сердцем «Рябинушки», которую он любил «так искренне, так нежно».

А ведущие, между тем, раскрывали одну за другой самые интересные странички творческого пути ансамбля.

Первое его выступление состоялось 28 октября 1990 года на празднике п. Кобринское. Хочется назвать первых участниц: легендарную исполнительницу народных песен и частушек А.К. Рудневу, всесторонне талантливую А.И. Мельникову, необыкновенно артистичную Л.М. Павлову, влюблённых в песню В.Э. Смакотину, Г.С. Кузьмицкую, А.В. Вийзель.

В середине 90-х в ансамбль влились совсем молодые девушки: Валерия и Елена Ионовы, Елена и Татьяна Галактионовы, Ольга Иванова, Ирина Лашина. Это время не прошло бесследно для них, хотя бы потому, что они были активными участниками литературно-музыкального вечера, посвященного творчеству Сергея Есенина. Пели песни на стихи поэта, читали полюбившиеся поэтические произведения.

На празднике прозвучали имена тех, чьи голоса стали достоянием ансамбля на многие годы: Л.В. Ступниковой, Е.И. Росляковой, Т.В. Михайловой, Л.В. Маринтуевой, гитариста А.А. Афанасьева, оставившего нам известную бардовскую песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», которая вошла в репертуаре ансамбля.

С болью вспомнили тех, кто навсегда, безвременно ушёл, «чьи имена, как раны, на сердце запеклись». Это золотой голос, наша соловушка Н.А. Кона-рева и «царица русской песни» Н.Г. Косарева.

Участники ансамбля очень многогранные люди. Они не только поют, но и читают стихи, танцуют, увлеченно участвуют в любительских спектаклях. Даже сам маэстро сыграл несколько ролей. Самым прокатным спектаклем стал «На балу у Золушки» по мотивам сказки Ш. Перро. Он успешно был представлен на театральном районном фестивале.

Есть в ансамбле удивительно талантливый человек – Анна Ивановна Мельникова. Её можно назвать вдохновителем и организатором многих творческих мероприятий. Замечательная солистка ансамбля, сценарист, режиссёр-постановщик, поэт, внештатный корреспондент, учитель, почётный житель Кобринского сельского поселения, трудолюбивый, ответственный человек. Гордится, что написала текст песни «Кобрино - ты капелька России» и «Гимн Кобринского сельского поселения». Самая главная любовь в её жизни- песня и участие в ансамбле, которому она предана все 30 лет. С её легкой руки за ансамблем закрепилось ласковое название «Рябинушка».

Сердечно и тепло поздравили с юбилеем «Рябинушку», высоко оценили творческий путь коллектива, его большой вклад в развитие культуры поселения и Гатчинского района глава Кобринского поселения Н.Л. Деминенко и заместитель главы администрации Н.Ю. Гришечкина-Макова. Они вручили всем участникам благодарственные письма, цветы и памятные подарки.

Не забыли поздравить «Рябинушку» и её давние друзья: заведующая Кобринской сельской библиотекой Н.М.Прутская, ветеран педагогического труда, член местного Совета ветеранов Г.А. Костенко, директор Карташевского клуба А.А. Градович, подчеркнувшая многолетнюю дружественную связь творческих коллективов, их совместное участие в мероприятиях.

Ярким и зрелищным было поздравление заведующей музеем «Домик няни А.С. Пушкина» Н.А. Клюшиной, которая вышла на сцену в образе самой Арины Родионовны: в русском сарафане, с красочным кокошником на голове, держа в руках поднос с караваем. С улыбкой на устах она низко поклонилась всем гостям, певуньям и обратилась к ним со словами: «Полюбуйтесь-ка, люди добрые, на красавиц из славной «Рябинушки». Грациозны, стройны, как лебедушки, и поют они, словно соловушки. А наряды-то у них загляденьеце, все расшиты златом и серебром. По обычаю нашему русскому, каравай сей душистый отведайте, чтоб душа встрепенулась радостно, да и песни припомнились добрые».

Душевное поздравление пришло от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ленинградской области Л.А. Тептиной, которая давно знакома с творчеством коллектива и неоднократно оказывала финансовую поддержку и помощь в проведении мероприятий.

Ведущие поблагодарили всех организаторов этого памятного юбилея, и в особенности директора Центра культуры Кобринского поселения Е.А. Серебренникову.

«Рябинушка» - это бесценное культурное достояние жителей поселка Кобринское, заслуживающее заботливого отношения к её насущным проблемам. Дело в том, что 11 лет назад она лишилась «родного дома»: дотла сгорело помещение ДК. Всё это время репетиции проходят на базе административного здания. Хочется верить, что следующий юбилей будет отпразднован в новом Доме культуры, куда придут новые таланты.

Юбилей «Рябинушки» вылился в большой праздник песни, любви, добра и красоты. Прощаясь с гостями, ведущие вновь обратились к замечательному коллективу:

Цвети и пой,

Рябинушка родная,

Пусть спелых гроздей

пламенеет медь,

И огонек в душе не угасает,

Еще не вечер –

значит, будем петь!

Заключительным аккордом явилась установка в любимом скверике кобринцев памятной таблички с надписью: «Здесь, весной 2022 года, будет высажено молодое деревце рябинки в честь 30-летия ансамбля «Рябинушка»». Пройдут годы, распустит свои кудрявые ветви молодая красавица. К ней обязательно придут люди нового поколения, споют новые песни, а кто-нибудь вспомнит эту: «Ой, рябина кудрявая…»



