Несмотря на жаркую погоду, люди сходились к месту
торжества, рассаживались на скамейки на положенном дистанционном расстоянии.
Сценическая площадка была украшена живыми цветами, разноцветными лентами и
шарами. И над всем этим разноцветием сверху выделялось доброе напутствие:
«Цвети и пой, «Рябинушка»!
Под мелодию песни «Ой, рябина кудрявая, белые
цветы…» выходит ансамбль «Рябинушка» и ведущие – выпускница
Санкт-Петербургского колледжа культуры Ю.А. Головченко и участница ансамбля
Н.А. Жилина. Они огласили праздничное послание виновникам торжества, которое
подготовила к этому дню старейшая участница «Рябинушки» А.И. Мельникова:
Любимая «Рябинушка»,
Тебе уж тридцать лет!
Здесь женщин замечательных
Прекраснейший букет.
Как жаль, что годы катятся,
Как вешняя вода,
Но с песнями любимыми
Мы молоды всегда.
Пусть радужно мечтается,
И любится сильней.
Цвети и пой, красавица,
В свой славный юбилей!
Раздались первые аплодисменты, и полились песни, их
было много, как и положено в такой день. Каждая находила отклик в душе
благодарных зрителей. Такие родные, русские: «Что может быть лучше России»,
«Под окном широким» и «Деревенский бревенчатый край», автор слов и музыки Е.В.
Львова. Сегодня она является руководителем ансамбля, с которым уже успела
подружиться за два года работы и создать интересный концертный репер-туар.
Елена Викторовна не только музыкант, владеющий многими народными инструментами,
но и художник, поэт, композитор. В юбилей Великой Победы в сопровождении
военного оркестра и хора она исполнила собственную композицию «Бессмертный
полк» на Дворцовой площади в г. Санкт-Петербурге.
Творческий рост ансамбля немыслим без его создателя
и руководителя Н.Ф. Петунина. Более 20 лет он возглавлял работу Кобринского
Дома культуры. И одним из главных направлений его деятельности было создание
творческих коллективов и организация достойного отдыха населения.
Так и родилась «Рябинушка», младшая сестра Карташевского
народного хора ветеранов Великой Отечественной войны и труда, которым
одновременно руководил и руководит Н.Ф
Петунин по сей день.
Профессиональный музыкант, отличный организатор,
замечательный человек, заслуженный работник культуры РФ, он сумел поднять
вокальный уровень ансамбля на такую высоту, что коллектив стал известен и
популярен не только на Кобринской земле, но и в районе. Под его руководством
ансамбль неоднократно становился участником многочисленных региональных,
районных и областных смотров и фестивалей, награждался почётными грамотами и
дипломами. А награда коллектива – это, прежде всего, награда его руководителю.
И не зря к нему были обращены слова:
Спасибо Вам,
что вместе с нами
Бессменно были 29 лет.
Мы дружим с песнями
и с
Вами,
И крепче этой дружбы нет.
Когда же нам рукоплескали,
То в этом был и Ваш успех.
Ведь в каждой нотке,
каждой песне
Души частица Ваша есть…
Сегодня Николай Федорович был на празднике с родным
коллективом, все участники которого давно стали для него близкими и любимыми.
Истоком этой любви были песни, которые «Рябинушка» все эти годы дарила на
счастье и радость дорогим зрителям.
Все ожидали «золотого» слова маэстро. И оно прозвучало.
Он сердечно поздравил всех с праздником, поблагодарил любимую «Рябинушку», с
которой столько спето песен, и за каждой – огромный труд всего коллектива.
На празднике
не забыты были старые, добрые песни, среди которых особенно задорно прозвучали
русские народные: «Утушка луговая», «Травушка-муравушка», «Тимоня». Это было
прощание. Но сквозь годы и расстояния сердце маэстро будет биться в унисон с
сердцем «Рябинушки», которую он любил «так искренне, так нежно».
А ведущие, между тем, раскрывали одну за другой
самые интересные странички творческого пути ансамбля.
Первое его выступление состоялось 28 октября 1990
года на празднике п. Кобринское. Хочется назвать первых участниц: легендарную
исполнительницу народных песен и частушек А.К. Рудневу, всесторонне талантливую
А.И. Мельникову, необыкновенно артистичную Л.М. Павлову, влюблённых в песню
В.Э. Смакотину, Г.С. Кузьмицкую, А.В. Вийзель.
В середине 90-х в ансамбль влились совсем молодые
девушки: Валерия и Елена Ионовы, Елена и Татьяна Галактионовы, Ольга Иванова,
Ирина Лашина. Это время не прошло бесследно для них, хотя бы потому, что они
были активными участниками литературно-музыкального вечера, посвященного
творчеству Сергея Есенина. Пели песни на стихи поэта, читали полюбившиеся
поэтические произведения.
На празднике прозвучали имена тех, чьи голоса стали
достоянием ансамбля на многие годы: Л.В.
Ступниковой, Е.И. Росляковой, Т.В. Михайловой, Л.В. Маринтуевой, гитариста А.А.
Афанасьева, оставившего нам известную бардовскую песню «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались», которая вошла в репертуаре ансамбля.
С болью вспомнили тех, кто навсегда, безвременно
ушёл, «чьи имена, как раны, на сердце запеклись». Это золотой голос, наша
соловушка Н.А. Кона-рева и «царица русской песни» Н.Г. Косарева.
Участники ансамбля очень многогранные люди. Они не
только поют, но и читают стихи, танцуют, увлеченно участвуют в любительских
спектаклях. Даже сам маэстро сыграл несколько ролей. Самым прокатным спектаклем
стал «На балу у Золушки» по мотивам сказки Ш. Перро. Он успешно был представлен
на театральном районном фестивале.
Есть в ансамбле удивительно талантливый человек –
Анна Ивановна Мельникова. Её можно назвать вдохновителем и организатором многих
творческих мероприятий. Замечательная солистка ансамбля, сценарист,
режиссёр-постановщик, поэт, внештатный корреспондент, учитель, почётный житель
Кобринского сельского поселения, трудолюбивый, ответственный человек. Гордится,
что написала текст песни «Кобрино - ты капелька России» и «Гимн Кобринского
сельского поселения». Самая главная любовь в её жизни- песня и участие в ансамбле,
которому она предана все 30 лет. С её легкой руки за ансамблем закрепилось
ласковое название «Рябинушка».
Сердечно и тепло поздравили с юбилеем «Рябинушку»,
высоко оценили творческий путь коллектива, его большой вклад в развитие
культуры поселения и Гатчинского района глава Кобринского поселения Н.Л.
Деминенко и заместитель главы администрации Н.Ю. Гришечкина-Макова. Они вручили
всем участникам благодарственные письма, цветы и памятные подарки.
Не забыли поздравить «Рябинушку» и её давние друзья:
заведующая Кобринской сельской библиотекой Н.М.Прутская, ветеран
педагогического труда, член местного Совета ветеранов Г.А. Костенко, директор
Карташевского клуба А.А. Градович, подчеркнувшая многолетнюю дружественную
связь творческих коллективов, их совместное участие в мероприятиях.
Ярким и зрелищным было поздравление заведующей
музеем «Домик няни А.С. Пушкина» Н.А. Клюшиной, которая вышла на сцену в образе
самой Арины Родионовны: в русском сарафане,
с красочным кокошником на голове, держа в руках поднос с караваем. С улыбкой на устах она низко
поклонилась всем гостям, певуньям и обратилась к ним со словами:
«Полюбуйтесь-ка, люди добрые, на красавиц из славной «Рябинушки». Грациозны,
стройны, как лебедушки, и поют они, словно соловушки. А наряды-то у них загляденьеце,
все расшиты златом и серебром. По обычаю нашему русскому, каравай сей душистый
отведайте, чтоб душа встрепенулась радостно, да и песни припомнились добрые».
Душевное поздравление пришло от депутата
Законодательного собрания Ленинградской области Ленинградской области Л.А.
Тептиной, которая давно знакома с творчеством коллектива и неоднократно
оказывала финансовую поддержку и помощь в проведении мероприятий.
Ведущие поблагодарили всех организаторов этого
памятного юбилея, и в особенности директора Центра культуры Кобринского
поселения Е.А. Серебренникову.
«Рябинушка» - это бесценное культурное достояние
жителей поселка Кобринское, заслуживающее заботливого отношения к её насущным
проблемам. Дело в том, что 11 лет назад она лишилась «родного дома»: дотла
сгорело помещение ДК. Всё это время репетиции проходят на базе
административного здания. Хочется верить, что следующий юбилей будет
отпразднован в новом Доме культуры, куда придут новые таланты.
Юбилей «Рябинушки» вылился в большой праздник песни,
любви, добра и красоты. Прощаясь с гостями, ведущие вновь обратились к
замечательному коллективу:
Цвети и пой,
Рябинушка родная,
Пусть спелых гроздей
пламенеет медь,
И огонек в душе не угасает,
Еще не вечер –
значит, будем петь!
Заключительным аккордом явилась установка в любимом
скверике кобринцев памятной таблички с надписью: «Здесь, весной 2022 года,
будет высажено молодое деревце рябинки в честь 30-летия ансамбля
«Рябинушка»». Пройдут годы, распустит
свои кудрявые ветви молодая красавица. К ней обязательно придут люди нового
поколения, споют новые песни, а кто-нибудь вспомнит эту: «Ой, рябина кудрявая…»