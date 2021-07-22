Гатчинская Юнармия: всестороннее развитие и дисциплина

- Хотя Юнармия возродилась в 2016-м, до прошлого года все держалось на голом энтузиазме. В 2020 году выделили ставки для тренеров, и работа вышла на новый уровень: теперь мы относимся к сфере дополнительного образования. Но главная движущая сила Юнармии – по-прежнему энтузиасты и патриоты. Гатчинский штаб находится в прямом подчинении у регионального штаба Юнармии в Волхове. За прошедший год мы достигли серьезных успехов. Отряд юнармейцев сейчас есть практически в каждой школе Гатчины и района – плюс отряды в Районном центре детского творчества.

- Чем конкретно занимаются юнармейцы? Изучают военное дело?

- У Юнармии есть военное направление: строевая подготовка, сборка-разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки и пистолета, из арбалета. Когда мы приезжаем в региональный штаб на мастер-класс, дети катаются на боевой разведывательной дозорной машине (чуть поменьше БТР).

Отдельным курсом идут спасательные работы по линии МЧС: пожарообнаружение, пожаротушение, действия при пожаре. Мы посещаем пожарные части, ребята знакомятся с пожарной техникой. Вместе с этим – медико-санитарная подготовка. Шестиклассники уже знают, как провести первичную реанимацию, как действовать при ДТП. Медицина вообще одна из важных ниш. Например, как наложить жгут на сонную артерию? Наши дети знают.

Еще два направления – спортивное ориентирование и туризм. Мы подружились с Федерацией пешего туризма, с Петербургским туристским клубом – будем присоединяться к их походам. Водный туризм идет как отдельный вид, чтобы юнармейцы могли справиться с любым плавсредством.

Юнармия всесторонне развивает ребенка. Есть дети, которым не дается сборка-разборка автомата или лазанье по веревкам. Для них существует лига КВН, стенгазеты и многое другое.

- У вас строгий отбор?

- Мы принимаем всех желающих и потом смотрим, куда ребенка направить. Первые соревнования проходят в начале года – это так называемый срез. Проверяем физическую подготовку. Есть ребята, которые за минуту отжимаются и подтягиваются, перекрывая нормы ГТО – таких определяем на физкультурно-спортивное направление. Другие поют хорошо или стреляют – соответственно, развиваем их в этом направлении. Того, кто хорошо рассказывает, готовим в гиды. Как в Ставрополье. Детям гораздо интереснее, когда экскурсию проводят сверстники, например, в лагерь «Орленок» ездят ребята, увлеченные конструированием, авиамоделированием, а также есть отдельные медиа-смены.

Каждый ребенок у нас регистрируется и получает книжку юнармейца, которая ведется в течение всего срока обучения. Там записан персональный ID, и все достижения фиксируются. Потом благодаря этим результатам юнармеец получит дополнительные баллы к ЕГЭ. Ко-нечно, больше баллов дается при поступлении в военные вузы (на сайте Юнармии есть список вузов).

- Результаты – это победы на соревнованиях?

- Мы участвуем во всех видах соревнований. В мае на областной «Зарнице» Гатчинский район занял второе место. Чуть-чуть не хватило до поездки в Москву. На турслеты ездим. За этот год мы попробовали для себя разные направления и определили, что следует развивать. На следующий год, надеемся, будет больше призовых мест. Хотя на фестивале в Разметелево (спасение при лавинах, лыжная гонка, ориентирование) наши ребята заняли третье место.

Сейчас усиленно готовимся к соревнованиям по ночному ориентированию, которые пройдут в октябре. Это очень интересно, но тяжело: пробежать по незнакомому лесу 10-15 км и найти 50 точек. Участвовать будут только старшие.

1-го сентября состоится торжественное посвящение новых отрядов, и на второй-третьей неделе сентября мы проведем первые соревнования. По графику у нас каждый месяц проходят какие-нибудь соревнования, плюс мы участвуем еще где-нибудь.

- С какого возраста берут в Юнармию?

- Сейчас идет тенденция принимать чуть ли не с первого класса, но я считаю, что целесообразно – не раньше пятого класса. Иначе ребенку будет просто тяжело физически: поднять рюкзак, автомат.

Отряды делятся по возрастам: 5-6 класс, 7-8 класс и 9-10. 11-классников стараемся особо не задействовать – у них ЕГЭ. Требования у нас очень серьезные. 6-8 классы выполняют армейские нормативы. На спортивные соревнования у нас ездят разрядники.

- На страничке Гатчинской Юнармии «ВКонтакте» все время появляются фотографии из разных мест. Вы много путешествуете, посещаете экскурсии?

- В этом году мы побывали в походах на Вуоксе, на Ястребином озере в Карелии, в Кронштадте, на наши гатчинские гейзеры ходили. Ездили в форт Красная Горка под Сосновым Бором, на экскурсию «Неизвестный Кронштадт»: в парк «Патриот», где можно увидеть подводные лодки, батискафы. Потом в форт Риф, где наши военные воссоздали партизанскую деревню. Осмотрели комплекс «Рубеж». Ведь одно дело – рассказывать детям по картинке, и другое – когда они видят все вживую. На военные реконструкции мы выезжаем не только в качестве зрителей – иногда дети сами участвуют. Когда в Гатчину пришел «Поезд Победы», наши ребята были там волонтерами и самыми первыми попали на экспозицию. Чтобы не допустить войны, они должны знать, как это происходит.

В конце июня был еще один заход на Ладожские шхеры. Из дальних походов у нас запланированы на октябрь Кавказские Минводы с подъемом на Домбай. А на ближайшее время мы договорились с воинскими частями Гатчинского района. Пламенская, Пригородная школа и центр «Созвездие» первый раз поедут в учебный центр зенитно-ракетных войск в Учхозе. С сентября начнем посещать и другие части. Запланировано посещение Академии им. Хрулева в Петергофе, Суворовского училища, чтобы ребята имели представление обо всем, что относится к Юнармии.

И главная задача – показать детям альтернативу интернету с его играми и соцсетями. В походах у нас телефоны запрещены, чтобы хватило зарядки на ежедневный звонок родителям – и все.

- Александр Андреевич, кто финансирует ваши походы и экс-курсии? Или это все за счет родителей?

- Юнармия не финансируется. Но нам все идут навстречу: военкомат, военная полиция, комитет образования, депутаты, администрация. Мы мотаемся по всей области, и администрация или комитет образования, или центр детского творчества выделяют нам автобус. В начале прошлого года формой было обеспечено только две команды юнармейцев со всего района. Мы обратились к депутатам, к администрации, комитет образования помог, и на сегодняшний день у нас семь отрядов – каждый по 15 человек – укомплектованы формой.

Мы стараемся сделать наши походы и экскурсии максимально доступными. Договариваемся по линии Юнармии, билеты покупаем заранее.

С помощью регионального штаба в этом году мы обеспечили 32 ребенка путевками в специализированные летние лагеря по программе «Защитник». Самый большой заезд - в лагерь в Пензенской области и в Псковской. Отобраны, конечно, самые активные – те, кто по-настоящему занимались. Таких детей мы стараемся поощрять.

Кроме того, в этом году у нас действуют два юнармейских лагеря дневного пребывания: в Учхозе на базе Войсковицкой школы № 2 и на базе Сиверской общеобразовательной школы.

- Кто работает с юнармейцами – отставники?

- Нет, это не обязательно бывшие военные, хотя такие тоже есть. Но в первую очередь человек должен уметь общаться с детьми. Наши тренеры – это и преподаватели физкультуры, и ОБЖ, и педагоги дополнительного образования. Сейчас молодые ребята пришли с флота, но их предварительно надо подготовить. Только у меня – 9 команд в шести школах. В Коммунаре и в Сяськелево – дополнительные отряды. В Пламенской школе с детьми занимаются сразу три человека.

Сейчас мы планируем реализовать большой проект по созданию Дома Юнармии на территории Районного центра детского творчества. Здесь у нас будет штаб Юнармии – целое крыло здания. Чтобы аккумулировать все: и технику, и форму, и снаряжение. Так как это бывшая школа, здесь есть спортзал и стадион. По проекту, здесь будет единственная в Гатчине большая веревочная трасса – порядка 40 этапов, и, наконец-то, я надеюсь, в этом году у нас появится лазертаг. Стадион, соответственно, ждет реконструкция. И еще есть надежда, что у нас появятся единоборства и рукопашный бой.

- Учитывая все вышесказанное, девочек в Юнармию берут?

- Современные девочки дадут фору мальчикам. В Пригородной, в Коммунарской школе №3 большинство юнармейцев – девочки. Был поход, в который пошли одни только девочки, причем они и дрова рубить умеют, и костры разводить, и пищу готовить. В девятой школе девочки разбирают-собирают автомат за 20 секунд. Общевойсковой норматив – 30.

- Вопросы дисциплины возникают?

- В Юнармию идут, в основном, активные ребята с позитивным настроем, исключительно добровольно. Тянуть сюда кого-то насильно смысла нет. Мало того, что он сам не будет развиваться, так еще и другим мешать. Недисциплинированным товарищам дается шанс исправиться. Но были случаи отчисления, потому что в Юнармии недопустимо пить, курить и материться.



