Актриса «За углом» – на сибирском фестивале

«Ольхон» – это
уникальный проект для любительских театров, реализуемый ежегодно в течение 20
лет на острове Ольхон посреди озера Байкал. В театральном фестивале
«Сибирская рампа» ежегодно принимает участие более 20 российских и иностранных
коллективов.
Международный
летний театральный центр работает каждое лето, с 21 по 31 июля в поселке Хужир Иркутской области. В этом году основная
площадка фестиваля «Сибирская рампа» перешла на берег Байкала.
Как сообщили
на своей страничке «ВКонтакте» организаторы фестиваля, в этот раз к ним
«…заглянул театр «За углом» из далекой Гатчины. На фестиваль коллектив прибыл в
количестве одного
человека. Смелая девушка проделала длинное путешествие, чтобы поучаствовать в
празднике театра и представить жюри и зрителям спектакль «Небесная» по пьесе
современного драматурга А. Щипанова».
Гатчинским зрителям хорошо знаком этот моноспектакль,
в котором актриса театра «За углом» Оксана Кузьменко представляет романтическую историю. Ее героиня совершает выбор: пойти
на поводу у бесплодных фантазий или сделать шаг в реальной жизни и просто
ответить на телефонный звонок.