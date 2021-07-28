Актриса «За углом» – на сибирском фестивале

«Ольхон» – это уникальный проект для любительских театров, реализуемый ежегодно в течение 20 лет на острове Ольхон посреди озера Байкал. В театральном фестивале «Сибирская рампа» ежегодно принимает участие более 20 российских и иностранных коллективов.

Международный летний театральный центр работает каждое лето, с 21 по 31 июля в поселке Хужир Иркутской области. В этом году основная площадка фестиваля «Сибирская рампа» перешла на берег Байкала.

Как сообщили на своей страничке «ВКонтакте» организаторы фестиваля, в этот раз к ним «…заглянул театр «За углом» из далекой Гатчины. На фестиваль коллектив прибыл в количестве одного человека. Смелая девушка проделала длинное путешествие, чтобы поучаствовать в празднике театра и представить жюри и зрителям спектакль «Небесная» по пьесе современного драматурга А. Щипанова».

Гатчинским зрителям хорошо знаком этот моноспектакль, в котором актриса театра «За углом» Оксана Кузьменко представляет романтическую историю. Ее героиня совершает выбор: пойти на поводу у бесплодных фантазий или сделать шаг в реальной жизни и просто ответить на телефонный звонок.

https://vk.com/itcolkhon