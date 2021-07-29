21-го июля следственным
управлением УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном размере. В дежурную
часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от 48-летней жительницы
Коммунара, работающей школьной учительницей. Ей позвонили с мобильного номера,
представились сотрудниками Центробанка и сказали, что, возможно, в отношении
нее происходят мошеннические действия. Необходимо совершить перевод денежных
средств на указанный счет.
Далее женщина, действуя
по инструкции звонивших, несколько раз перевела деньги через банкомат в
Петербурге, а именно: 22 раза по 15 тысяч рублей – всего на 330 тысяч. Потом из
личного кабинета своего банка перевела еще 85 тысяч рублей. Итого, ущерб
составил 415 тысяч.