21-го июля следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном размере. В дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от 48-летней жительницы Коммунара, работающей школьной учительницей. Ей позвонили с мобильного номера, представились сотрудниками Центробанка и сказали, что, возможно, в отношении нее происходят мошеннические действия. Необходимо совершить перевод денежных средств на указанный счет.

Далее женщина, действуя по инструкции звонивших, несколько раз перевела деньги через банкомат в Петербурге, а именно: 22 раза по 15 тысяч рублей – всего на 330 тысяч. Потом из личного кабинета своего банка перевела еще 85 тысяч рублей. Итого, ущерб составил 415 тысяч.