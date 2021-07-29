22 раза по 15 тысяч рублей

22 раза по 15 тысяч рублей

Жительница Коммунара, послушавшаяся мошенников, понесла матери-альный ущерб на четыре сотни тысяч. Она беспрекословно выполняла указа-ния злоумышленников и переводила им свои деньги на счет.

Рубрики : Криминал     29 Jul 2021

21-го июля следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном размере. В дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от 48-летней жительницы Коммунара, работающей школьной учительницей. Ей позвонили с мобильного номера, представились сотрудниками Центробанка и сказали, что, возможно, в отношении нее происходят мошеннические действия. Необходимо совершить перевод денежных средств на указанный счет.

Далее женщина, действуя по инструкции звонивших, несколько раз перевела деньги через банкомат в Петербурге, а именно: 22 раза по 15 тысяч рублей – всего на 330 тысяч. Потом из личного кабинета своего банка перевела еще 85 тысяч рублей. Итого, ущерб составил 415 тысяч.

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