Каждый вопрос важен

«В рамках работы Центра управления регионом, те вопросы, на которые сегодня не прозвучали ответы или по которым в соцсетях «включили чиновника» мы отработаем с каждым конкретным муниципалитетом, комитетом, управлением, ГУПом, МУПом и т.д, для того, чтобы дойти до сути. Там, где есть контактные данные, направим напрямую жителям, там, где нет адресов ― передадим для опубликования в СМИ. Срок возьмем ― от 15 дней до месяца» ― сказал Александр Дрозденко.

Вопросы поступали как до эфира ― в форме видеообращений и сообщений в социальных сетях, так и во время него в виде звонков в студию.

Глава региона отметил важность прямого общения с жителями на всех уровнях власти и подчеркнул важность проведения своих «прямых линий» для глав администраций районов и председателей областных комитетов по направлениям их деятельности.

«Я точно знаю, что ни одна моя прямая линия не проходит без передачи вопросов в проработку. Мне нравятся «прямые линии» тем, что я сам напрямую от жителей узнаю вопросы, о которых, возможно, раньше не знал и узнаю ответы на них. Конечно, диалог должен быть. И вести такой диалог в регионе должен не только губернатор», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Практика общения с жителями в прямом эфире телеканалов или соцсетей будет продолжена.

Прямые телефонные линии губернатора Ленинградской области проходят с 2012 года дважды в месяц, по всем поставленным вопросам даются поручения, исполнение которых ― на контроле у Александра Дрозденко.

30 июня в ходе «прямой линии» важность прямого общения глав регионов с жителями отметил президент России Владимир Путин.