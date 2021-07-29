Каждый вопрос важен

«В рамках работы Центра
управления регионом, те вопросы, на которые сегодня не прозвучали ответы или по
которым в соцсетях «включили чиновника» мы отработаем с каждым конкретным
муниципалитетом, комитетом, управлением, ГУПом, МУПом и т.д, для того, чтобы
дойти до сути. Там, где есть контактные данные, направим напрямую жителям, там,
где нет адресов ― передадим для опубликования в СМИ. Срок возьмем ― от 15 дней
до месяца» ― сказал Александр Дрозденко.
Вопросы поступали как до
эфира ― в форме видеообращений и сообщений в социальных сетях, так и во время
него в виде звонков в студию.
Глава региона отметил
важность прямого общения с жителями на всех уровнях власти и подчеркнул
важность проведения своих «прямых линий» для глав администраций районов и
председателей областных комитетов по направлениям их деятельности.
«Я точно знаю, что ни
одна моя прямая линия не проходит без передачи вопросов в проработку. Мне
нравятся «прямые линии» тем, что я сам напрямую от жителей узнаю вопросы, о
которых, возможно, раньше не знал и узнаю ответы на них. Конечно, диалог должен
быть. И вести такой диалог в регионе должен не только губернатор», ― подчеркнул
Александр Дрозденко.
Практика общения с
жителями в прямом эфире телеканалов или соцсетей будет продолжена.
Прямые телефонные линии
губернатора Ленинградской области проходят с 2012 года дважды в месяц, по всем
поставленным вопросам даются поручения, исполнение которых ― на контроле у
Александра Дрозденко.
30 июня в ходе «прямой
линии» важность прямого общения глав регионов с жителями отметил президент
России Владимир Путин.