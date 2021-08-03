Гатчинский 10-классник – призёр Всероссийской олимпиады по биологии

Олимпиада состояла из двух туров –
теоретического и практического. Матвей рассказал, в чем заключались задания
каждой части, и насколько это было сложно.
- Это было именно то, к чему я готовился.
Ожидаемо сложно. Теоретическая часть состояла из пяти больших тестовых заданий
с разным количеством вопросов. Были тесты с выбором одного варианта ответа, и
тесты с множественным выбором – от 0 до 5. И были задания в формате
международной олимпиады, за которые дается в два раза больше баллов, там
проверяется не столько объем теоретических знаний, сколько умение их применить
в анализе результатов экспериментов, в предположениях.
- Из каких разделов биологии были вопросы?
- Совершенно из разных: ботаника,
генетика, микробиология, все на таком глубоком уровне, который не встречается в
обычной школе.
- А практическая часть?
- У 10-го класса было четыре станции.
Например, зоология позвоночных. Нужно было определить животных, которых нам
дали в виде шкурок, чучел и влажных препаратов – с точностью до вида. Это были
млекопитающие, птицы, рыбы, змеи, лягушки. На каждом рабочем месте стоял
компьютер с определителем в формате PDF, основанном на принципе
«теза-антитеза». Пользуясь этим определителем, надо было назвать вид животного.
- Кто тебе попался?
- Рыба – заспиртованная. Карп. Кроме того,
надо было определить птиц по записям голосов на компьютере. Мне попались
зяблик, зырянка и чечевица.
- Они сильно различаются?
- Сильно. Если знать их голоса –
готовиться, ходить слушать. Правда, в нашем парке чечевицы нет.
Еще на зоологии позвоночных было
видеозадание: сюжет, в котором рассказывалось, как обучаются попугаи кеа. В
зоопарке им предложили игру: разложили трубки разного диаметра, и кеа брали
трубки меньшего диаметра и вставляли в те, что больше. Причем они не получали
за это никакого вознаграждения – ими двигало чистое любопытство.
Нужно было ответить, почему так
происходит, и как называется такой тип поведения.
- И что это такое?
- Это был исследовательский тип поведения.
Догадаться можно. Суть в том, что кеа – довольно крупные новозеландские
попугаи, у которых есть такое свойство: в дикой природе они постоянно
переворачивают камни и смотрят, что под ними. Причем чаще всего они там ничего
интересного не находят – ни червячков, ни улиток, чтобы съесть. Но все равно
ходят и переворачивают. Так что с трубками они занимались из спортивного
интереса.
На следующей станции была биология
развития. Там надо было слепить из разноцветного пластилина раннюю гаструлу
лягушки. Красным цветом надо было показать мезодерму, желтым – эндодерму и
синим – эктодерму. Причем слепить надо было два шарика в срезах в разных
плоскостях: сагиттальный (продольный) срез и поперечный. И указать все
структуры.
А еще надо было слепить эмбрион курицы в
стадии нейруляции (когда закладывается нервная трубка) и ответить на вопросы,
где что расположено (давалась фотография эмбриона курицы и несколько срезов в
разных частях). На этой стадии никаких органов еще нет, но саммиты там точно
были – ответвления мезодермы, из которых потом образуются различные органы.
- Что еще было в практической части?
- Биохимия. Мы пришли в кабинет, там
стояли пробирки, каждому выдали дозатор. В пробирках находился раствор
аскорбиновой кислоты неизвестной концентрации. Надо было с использованием
специальных реактивов, ряда смешений и с помощью колориметрического анализа за
40 минут определить концентрацию кислоты – построить калибрующий график и
использовать его в определении концентрации аскорбиновой кислоты в
бактериальной культуре.
- Это же химия?
- Да. Достаточно хорошо знать основные
формулы, как находится количество вещества, масса, как они взаимосвязаны между
собой.
Еще было задание по ботанике. Сделать срез
заспиртованной структуры, показать его преподавателю в микроскопе (оценивалось
по пятибалльной шкале) и зарисовать.
- Где ты ошибся, что не хватило баллов до
победы?
- На ботанике мне попался папоротник. Срез
у меня получился хорошо, но я допустил много неточностей в рисунке. Например,
указал эпидерму только одним карандашным штрихом, а надо прочерчивать двумя
линиями. Это посчитали за ошибку. Еще я не указал некоторые структуры, подумав,
что в папоротнике их не должно быть. Это был перицикл – круг из клеток, который
в корнях отвечает за образование боковых корней, и он есть не только в корнях,
но и в других органах растения. Еще я допустил неточности в изображении
гаструлы лягушки….
- Тебя подвели рисование и лепка?
- Нет, я ошибся в самой фактической части:
не указал какие-то структуры или указал их неправильно. В теоретической части я
готовился по всем вопросам. Другое дело, что особую сложность для меня всегда
представляют задания с множественными вариантами ответов, когда все они могут
быть правильными, а может ни одного правильного не быть. Там можно что-то
забыть, что-то не учесть.
- Какой в итоге результат? Ты готовишься к
международной олимпиаде?
- Насколько я помню, я 28-й в рейтинге
10-х классов. Шанс попасть на международную олимпиаду есть. Я записался на
сборы по биологии, которые проводит МГУ для призеров и победителей
всероссийского этапа. Лекции проходят онлайн. По результатам всероссийской
олимпиады, а также вступительного и заключительного тестирований на сборах
будет составлен рейтинг, по которому отберут участников на сентябрьские сборы.
А в сентябре уже будет формироваться команда международной олимпиады. Шанс есть
– надо воспользоваться.