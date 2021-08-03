Гатчинский 10-классник – призёр Всероссийской олимпиады по биологии

Олимпиада состояла из двух туров – теоретического и практического. Матвей рассказал, в чем заключались задания каждой части, и насколько это было сложно.

- Это было именно то, к чему я готовился. Ожидаемо сложно. Теоретическая часть состояла из пяти больших тестовых заданий с разным количеством вопросов. Были тесты с выбором одного варианта ответа, и тесты с множественным выбором – от 0 до 5. И были задания в формате международной олимпиады, за которые дается в два раза больше баллов, там проверяется не столько объем теоретических знаний, сколько умение их применить в анализе результатов экспериментов, в предположениях.

- Из каких разделов биологии были вопросы?

- Совершенно из разных: ботаника, генетика, микробиология, все на таком глубоком уровне, который не встречается в обычной школе.

- А практическая часть?

- У 10-го класса было четыре станции. Например, зоология позвоночных. Нужно было определить животных, которых нам дали в виде шкурок, чучел и влажных препаратов – с точностью до вида. Это были млекопитающие, птицы, рыбы, змеи, лягушки. На каждом рабочем месте стоял компьютер с определителем в формате PDF, основанном на принципе «теза-антитеза». Пользуясь этим определителем, надо было назвать вид животного.

- Кто тебе попался?

- Рыба – заспиртованная. Карп. Кроме того, надо было определить птиц по записям голосов на компьютере. Мне попались зяблик, зырянка и чечевица.

- Они сильно различаются?

- Сильно. Если знать их голоса – готовиться, ходить слушать. Правда, в нашем парке чечевицы нет.

Еще на зоологии позвоночных было видеозадание: сюжет, в котором рассказывалось, как обучаются попугаи кеа. В зоопарке им предложили игру: разложили трубки разного диаметра, и кеа брали трубки меньшего диаметра и вставляли в те, что больше. Причем они не получали за это никакого вознаграждения – ими двигало чистое любопытство.

Нужно было ответить, почему так происходит, и как называется такой тип поведения.

- И что это такое?

- Это был исследовательский тип поведения. Догадаться можно. Суть в том, что кеа – довольно крупные новозеландские попугаи, у которых есть такое свойство: в дикой природе они постоянно переворачивают камни и смотрят, что под ними. Причем чаще всего они там ничего интересного не находят – ни червячков, ни улиток, чтобы съесть. Но все равно ходят и переворачивают. Так что с трубками они занимались из спортивного интереса.

На следующей станции была биология развития. Там надо было слепить из разноцветного пластилина раннюю гаструлу лягушки. Красным цветом надо было показать мезодерму, желтым – эндодерму и синим – эктодерму. Причем слепить надо было два шарика в срезах в разных плоскостях: сагиттальный (продольный) срез и поперечный. И указать все структуры.

А еще надо было слепить эмбрион курицы в стадии нейруляции (когда закладывается нервная трубка) и ответить на вопросы, где что расположено (давалась фотография эмбриона курицы и несколько срезов в разных частях). На этой стадии никаких органов еще нет, но саммиты там точно были – ответвления мезодермы, из которых потом образуются различные органы.

- Что еще было в практической части?

- Биохимия. Мы пришли в кабинет, там стояли пробирки, каждому выдали дозатор. В пробирках находился раствор аскорбиновой кислоты неизвестной концентрации. Надо было с использованием специальных реактивов, ряда смешений и с помощью колориметрического анализа за 40 минут определить концентрацию кислоты – построить калибрующий график и использовать его в определении концентрации аскорбиновой кислоты в бактериальной культуре.

- Это же химия?

- Да. Достаточно хорошо знать основные формулы, как находится количество вещества, масса, как они взаимосвязаны между собой.

Еще было задание по ботанике. Сделать срез заспиртованной структуры, показать его преподавателю в микроскопе (оценивалось по пятибалльной шкале) и зарисовать.

- Где ты ошибся, что не хватило баллов до победы?

- На ботанике мне попался папоротник. Срез у меня получился хорошо, но я допустил много неточностей в рисунке. Например, указал эпидерму только одним карандашным штрихом, а надо прочерчивать двумя линиями. Это посчитали за ошибку. Еще я не указал некоторые структуры, подумав, что в папоротнике их не должно быть. Это был перицикл – круг из клеток, который в корнях отвечает за образование боковых корней, и он есть не только в корнях, но и в других органах растения. Еще я допустил неточности в изображении гаструлы лягушки….

- Тебя подвели рисование и лепка?

- Нет, я ошибся в самой фактической части: не указал какие-то структуры или указал их неправильно. В теоретической части я готовился по всем вопросам. Другое дело, что особую сложность для меня всегда представляют задания с множественными вариантами ответов, когда все они могут быть правильными, а может ни одного правильного не быть. Там можно что-то забыть, что-то не учесть.

- Какой в итоге результат? Ты готовишься к международной олимпиаде?

- Насколько я помню, я 28-й в рейтинге 10-х классов. Шанс попасть на международную олимпиаду есть. Я записался на сборы по биологии, которые проводит МГУ для призеров и победителей всероссийского этапа. Лекции проходят онлайн. По результатам всероссийской олимпиады, а также вступительного и заключительного тестирований на сборах будет составлен рейтинг, по которому отберут участников на сентябрьские сборы. А в сентябре уже будет формироваться команда международной олимпиады. Шанс есть – надо воспользоваться.



