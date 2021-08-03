В России заработала интерактивная карта с COVID-ограничениями

Карту противоэпидемиологических ограничений запустили АНО «Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». Она отражает актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах, призванных улучшить обстановку в регионах. За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами, в частности, ЦУР Ленинградской области. Жители смогут посмотреть, какие ограничения действуют в зеленой, желтой и красной — самой строгой в плане ограничений - зоне, увидеть статистику по количеству заболевших коронавирусом, поправившихся и погибших от этого заболевания.

«В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Помимо данных об ограничениях в каждом конкретном субъекте при клике на регион можно получить данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограничительных мерах в конкретном регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф