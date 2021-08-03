В России заработала интерактивная карта с COVID-ограничениями

Карту противоэпидемиологических ограничений
запустили АНО «Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». Она отражает актуальную
информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных
ограничительных мерах, призванных улучшить обстановку в регионах. За
еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами, в
частности, ЦУР Ленинградской области. Жители смогут посмотреть, какие
ограничения действуют в зеленой, желтой и красной — самой строгой в плане
ограничений - зоне, увидеть статистику по количеству заболевших коронавирусом,
поправившихся и погибших от этого заболевания.
«В первую волну COVID-19 мы совместно со
стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального
времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из
режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в
месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет, эпидемиологическая
обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу
интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах
ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства РФ
Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан есть доступ к актуальной информации
о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил
генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.
Помимо данных об ограничениях в каждом конкретном
субъекте при клике на регион можно получить данные официальной статистики о
выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.
«На карте указаны правила работы общепита, торговых
центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы.
Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать
актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и
актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель
генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.
Узнать о введенных ограничительных мерах в
конкретном регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале
стопкоронавирус.рф