Эмоциональный интеллект – с пелёнок

Ежедневная
жизнь воспитанников, их родителей и педагогов в детском саду № 51 г. Гатчины –
активная и насыщенная. Педагоги с удовольствием реализуют разнообразные
проекты, проводят увлекательные занятия, участвуют в различных акциях,
фестивалях, марафонах. Вся эта деятельность направлена на развитие личности
маленького человека и эмоциональную поддержку семьи. Не менее важная задача
педагогов детского сада № 51 – развитие эмоционального интеллекта ребенка как
основы успешной личности.
В
век информатизации дети и взрослые, «погружаясь» в виртуальный мир, не всегда
справляются с агрессивным информационным потоком. Это влечет за собой множество
проблем: от недостаточной готовности к школе до проблем коммуникации. Поэтому
кропотливая ежедневная работа по развитию эмоционального интеллекта проводится
как в привычной образовательной, так и в рамках проектной деятельности.
Так,
воспитатели одной из групп детского сада № 51 Екатерина Кузьмичева и Татьяна
Котунова совместно с педагогом-психологом Анжеликой Смирновой и
учителем-логопедом Алисой Юрмановой реализуют проект «Мир нашего настроения» по
развитию эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Программу,
рассчитанную на два года, активно поддерживает заведующая дошкольным
учреждением Ирина Беззубенко.
С
помощью своих наставников ребята учатся управлять своим поведением, понимать
эмоциональное состояние окружающих, дружить, договариваться и улаживать
конфликты. Дети ежедневно проводят собственные исследования: заполняют дневники
настроения, в которых отмечают свои чувства и средства, улучшающие настроение,
отражают свои эмоции с помощью светофора настроения, делятся своими радостями и
переживаниями. Педагоги используют как традиционные, так и инновационные методы
работы с обязательным взаимодействием с семьями. Педагоги разрабатывают видео
консультации и рекомендации для родителей, способствующие укреплению отношений
и созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье.
Такая
работа формирует эмоциональную отзывчивость у детей, умение сопереживать,
понимать других, самому умело выражать свои чувства и состояние. Эти навыки
помогают ребенку продуктивно общаться со своими сверстниками.
Успехами
своего проекта педагоги решили поделиться в ходе VIII Федерального
научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2021»,
который проводит Ассоциация лучших дошкольных образовательных учреждений. Ранее
воспитанники детского сада № 51 уже принимали участие в конкурсах Ассоциации
(«Маленький Леонардо», Маленький Гений»), на этот раз свои силы решили
попробовать и педагоги. Пожелаем им в этом удачи!