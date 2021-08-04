Эмоциональный интеллект – с пелёнок

Ежедневная жизнь воспитанников, их родителей и педагогов в детском саду № 51 г. Гатчины – активная и насыщенная. Педагоги с удовольствием реализуют разнообразные проекты, проводят увлекательные занятия, участвуют в различных акциях, фестивалях, марафонах. Вся эта деятельность направлена на развитие личности маленького человека и эмоциональную поддержку семьи. Не менее важная задача педагогов детского сада № 51 – развитие эмоционального интеллекта ребенка как основы успешной личности.

В век информатизации дети и взрослые, «погружаясь» в виртуальный мир, не всегда справляются с агрессивным информационным потоком. Это влечет за собой множество проблем: от недостаточной готовности к школе до проблем коммуникации. Поэтому кропотливая ежедневная работа по развитию эмоционального интеллекта проводится как в привычной образовательной, так и в рамках проектной деятельности.

Так, воспитатели одной из групп детского сада № 51 Екатерина Кузьмичева и Татьяна Котунова совместно с педагогом-психологом Анжеликой Смирновой и учителем-логопедом Алисой Юрмановой реализуют проект «Мир нашего настроения» по развитию эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Программу, рассчитанную на два года, активно поддерживает заведующая дошкольным учреждением Ирина Беззубенко.

С помощью своих наставников ребята учатся управлять своим поведением, понимать эмоциональное состояние окружающих, дружить, договариваться и улаживать конфликты. Дети ежедневно проводят собственные исследования: заполняют дневники настроения, в которых отмечают свои чувства и средства, улучшающие настроение, отражают свои эмоции с помощью светофора настроения, делятся своими радостями и переживаниями. Педагоги используют как традиционные, так и инновационные методы работы с обязательным взаимодействием с семьями. Педагоги разрабатывают видео консультации и рекомендации для родителей, способствующие укреплению отношений и созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье.

Такая работа формирует эмоциональную отзывчивость у детей, умение сопереживать, понимать других, самому умело выражать свои чувства и состояние. Эти навыки помогают ребенку продуктивно общаться со своими сверстниками.

Успехами своего проекта педагоги решили поделиться в ходе VIII Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2021», который проводит Ассоциация лучших дошкольных образовательных учреждений. Ранее воспитанники детского сада № 51 уже принимали участие в конкурсах Ассоциации («Маленький Леонардо», Маленький Гений»), на этот раз свои силы решили попробовать и педагоги. Пожелаем им в этом удачи!



