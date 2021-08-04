В Гатчинском ПНИ сыграли свадьбу

Это первая свадьба за последние
годы. На церемонии в загсе присутствовали близкие друзья, любимые врач Олеся и
воспитатель Александра (обстоятельства не позволили всем желающим разделить эти
радостные мгновения с молодыми). Отец Алексей, который пришел в ПНИ, с
радостью и по-отечески благословил брак и подарил икону. Сотрудники интерната
уверены, что это благословение поможет молодым стать крепкой семьей.
Все желают новобрачным дожить
как минимум до золотой свадьбы!
После выхода из
обсервации в конце июня в интернате снова закипела жизнь: провели праздник,
начали ездить на экскурсии, изучают историю, участвуют в конкурсах, гуляют в
парках, разрисовывают забор.
Вновь вернулись
волонтерские встречи и фортепианные концерты по средам, а по вторникам приходит
батюшка с сестрами милосердия. И, в конце концов, в ПНИ сыграли свадьбу! Впереди
ещё много идей и планов.