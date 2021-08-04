В Гатчинском ПНИ сыграли свадьбу

В Гатчинском ПНИ сыграли свадьбу

В Гатчинском ПНИ 3 августа произошло знаменательное событие: Люба Боровикова и Юра Дурников сочетались законным браком!

Рубрики : Общество     04 Aug 2021

Это первая свадьба за последние годы. На церемонии в загсе присутствовали близкие друзья, любимые врач Олеся и воспитатель Александра (обстоятельства не позволили всем желающим разделить эти радостные мгновения с молодыми). Отец Алексей, который пришел в ПНИ, с радостью и по-отечески благословил брак и подарил икону. Сотрудники интерната уверены, что это благословение поможет молодым стать крепкой семьей.

Все желают новобрачным дожить как минимум до золотой свадьбы!

После выхода из обсервации в конце июня в интернате снова закипела жизнь: провели праздник, начали ездить на экскурсии, изучают историю, участвуют в конкурсах, гуляют в парках, разрисовывают забор.

Вновь вернулись волонтерские встречи и фортепианные концерты по средам, а по вторникам приходит батюшка с сестрами милосердия. И, в конце концов, в ПНИ сыграли свадьбу! Впереди ещё много идей и планов.

https://vk.com/logpni

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