Безработных – меньше, вакансий – больше

Сегодня уровень безработицы в регионе составляет 0,55% ― на Бирже труда зарегистрированы 5911 безработных. С начала года в службу занятости обратились 29,5 тысяч человек, безработными были признаны 11 тысяч.

Служба занятости с начала года выдала 24 тысячам граждан около 44,2 тысяч направлений на работу. Новую работу нашли 13,8 тысяч жителей Ленинградской области. Это на 4,7 тысячи человек больше, чем за тот же период 2020 года.

Работодателями региона в службу занятости заявлено 41,8 тысячи вакансий, из них 32,4 тысячи вакансий (76%) по рабочим профессиям, 9,4 тысячи вакансий (24%) относятся к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Кроме того, с начала года Службой занятости Ленинградской области было организовано обучение для 1047 безработных ленинградцев, а также 20 пенсионеров и 70 молодых мам. В рамках программы по опережающему обучению 508 сотрудников 8 предприятий региона получили возможность освоить новые компетенции и сохранить рабочие места.

«Более полутора тысяч жителей региона уже подали заявки на обучение по нацпроекту «Демография». Они смогут повысить свою квалификацию, освоить новые навыки, расширить кругозор. В современном быстро меняющемся мире важно все время учиться чему-то новому, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда, ведь во многих отраслях знания устаревают очень быстро», ― отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

55 человек открыли своё дело при помощи Биржи труда и создали 24 дополнительных рабочих места.

На работу в свободное от учебы время трудоустроены 6377 подростков. Почти 1000 человек трудятся на общественных работах, зарплата 360 из них частично финансируется из бюджета региона.