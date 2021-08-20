Гатчинская «Галактика» получит федеральную поддержку

Одобрен заем по программе «Маркировка товаров» компании «Галактика» из Гатчины на сумму 50 млн рублей. В рамках этой программы льготное заёмное финансирование предоставляется на целевую закупку оборудования для маркировки товаров. На сегодняшний день ФРП финансирует покупку оборудования для маркировки лекарственных средств, молока и воды.

Компания «Фиро-О» из Выборгского района получила заем по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности» для приобретения российского оборудования для создания линии сортировки лесоматериалов. Предприятие из Ленинградской области усовершенствует производственный процесс, что сделает возможным нарастить объемы, повысить качество переработки, минимизировать отходы и брак. Часть готовой продукции будет поставляться другому заемщику ФРП ― компании «Лидер», которая производит стулья для ИКЕА.

Общий бюджет проекта составит 47,9 млн рублей, из которых 26,7 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 11,4 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Ленинградской области.