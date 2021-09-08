Где купить металлический сайдинг

Компания занимается продажей различных строительных и отделочных материалов, имея официальные дилерские связи с ведущими зарубежными и отечественными производителями.

Что такое металлосайдинг

Металлосайдингом называются профилированные панели с многослойной структурой. Производятся они из горячеоцинкованных холоднокатаных стальных сплавов. Сверху покрываются полимером, имитирующим разные материалы. Благодаря такому покрытию панели обретают вид вагонки или корабельной доски. Монтируются они легко и достаточно быстро. С этой целью производители использовали крепежные замки и перфорированную кромку. Последняя отвечает за компенсацию теплового расширения. Чтобы купить металлический сайдинг, достаточно открыть портал «Фронтмастер» и выбрать подходящий вариант.

Особенности

Панели металлосайдинга отличаются многослойной структурой. Средний стальной слой сверху и снизу покрыт антикоррозионными составами. Это оксидная пленка, поверх которой нанесена грунтовка. Наружная поверхность панелей покрывается полимерным составом. Изнаночная поверхность окрашивается специальной краской, обладающей защитными функциями. Нанесенный полимерный состав отвечает за защиту изделий от ультрафиолета.

Полимер также предотвращает деформацию, вызванную повышением температуры. Он же не дает развиваться ржавчине и защищает панели от природных явлений агрессивного характера. В качестве таких покрытий используются:

● акриловые составы.

● полиэстер.

● поливинилхлоридные материалы.

● полиуретановые смеси.

● поливинилдефторид.

В каталоге «Фронтмастер» на https://frontmaster.su представлены все вышеперечисленные варианты. Выбор полностью зависит от заказчика.

Среди достоинств металлосайдинга необходимо выделить следующие качества:

1. Длительный эксплуатационный срок (более полувека).

2. Соответствие высоким стандартам пожаробезопасности.

3. Незначительные термическое расширение.

4. Коррозионную устойчивость.

5. Возможность применения в любой климатической среде.

6. Увеличенную механическая прочность.

7. Непревзойденную эстетическую красоту.

8. Доступную стоимость.





Компания «Фронтмастер»

Заказать металлосайдинг в компании «Фронтмастер» можно дистанционно. Здесь представлен впечатляющий ассортимент данного отделочного материала, поставляемого ведущими зарубежными и отечественными брендами. Наибольшим спросом пользуется стальной сайдинг производства Grand Line. Это российская компания, обладающая огромной производственной базой, объединяющей 8 заводов. Доставку «Фронтмастер» выполняет не только по столице, но и всему Подмосковью.



