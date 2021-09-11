Через соцсети – в сети педофила: гатчинскую 4-классницу заманил любитель «лолиточек»

В полицию поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки из
деревни Мыза-Ивановка – после школы она не вернулась домой. Следственными органами
Следственного комитета России по Ленинградской области незамедлительно была организована
проверка. На место происшествия прибыл заместитель руководителя Следственного
управления, возглавивший работу следственно-оперативной группы, в которую вошли
руководитель и следователи следственного отдела по г. Гатчине, следователи-криминалисты
аппарата Следственного управления, а также сотрудники полиции.
Был организован поисковый штаб, работа которого координировалась во
взаимодействии с руководством ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранители установили, что непосредственно перед исчезновением девочка
переписывалась в мессенджере с взрослым мужчиной из Санкт-Петербурга, который
договорился о встрече с ней. Кроме того, в переписке мужчина в циничной форме
обсуждал с ней сексуальные отношения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4
статьи 132 УК РФ: насильственные действия сексуального характера, совершенные в
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
В Петербурге были организованы поисковые мероприятия, в результате
которых удалось установить местонахождение ребенка: гатчинскую школьницу нашли
в квартире гражданина, который переписывался с ней в соцсети.
Подозреваемый задержан. В качестве меры пресечения избрано
заключение под стражу.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и
условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного
дела контролируется руководителем следственного управления.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Ленинградской области