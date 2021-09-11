Через соцсети – в сети педофила: гатчинскую 4-классницу заманил любитель «лолиточек»

В полицию поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки из деревни Мыза-Ивановка – после школы она не вернулась домой. Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области незамедлительно была организована проверка. На место происшествия прибыл заместитель руководителя Следственного управления, возглавивший работу следственно-оперативной группы, в которую вошли руководитель и следователи следственного отдела по г. Гатчине, следователи-криминалисты аппарата Следственного управления, а также сотрудники полиции.

Был организован поисковый штаб, работа которого координировалась во взаимодействии с руководством ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители установили, что непосредственно перед исчезновением девочка переписывалась в мессенджере с взрослым мужчиной из Санкт-Петербурга, который договорился о встрече с ней. Кроме того, в переписке мужчина в циничной форме обсуждал с ней сексуальные отношения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ: насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В Петербурге были организованы поисковые мероприятия, в результате которых удалось установить местонахождение ребенка: гатчинскую школьницу нашли в квартире гражданина, который переписывался с ней в соцсети.

Подозреваемый задержан. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела контролируется руководителем следственного управления.





По материалам пресс-службы СУ СК России по Ленинградской области