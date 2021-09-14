Ленинградские педагоги поддержали инициативу об отсрочке для выпускников колледжей искусств

Педагоги Ленинградской области убеждены, что предложенная инициатива не только подарит стране множество новых талантов, но и сохранит уникальную систему подготовки кадров для сферы искусств.

«Великолепная инициатива Елены Шмелевой. Она позволит сохранить уникальную российскую систему подготовки творческих кадров. Год без репетиций и возможности заниматься любимым делом может выбить из колеи даже самого талантливого человека. Известны случаи, когда, потеряв этот год, ребята не смогли вернуться к профессиональному искусству», — рассказала директор Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Наталья Вартанян.

По ее словам, большинство выпускников Ленинградского областного колледжа культуры и искусства стараются продолжить обучение в вузах, однако некоторые уходят в армию: «Среди выпускников прошлого года примерно 5% были призваны в армию. У нас в регионе есть прекрасный Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, но не все выпускники служат именно там».

Наталья Вартанян добавила, что подготовка будущих артистов очень схожа с подготовкой профессиональных спортсменов. «Это все равно, что оставить на год без тренировок потенциального олимпийца. У них тренировки занимают по несколько часов в день, а у нас, например, работа с музыкальным инструментом. Ребята ежедневно по 6 - 7 часов играют на фортепиано, в армии такое вряд ли возможно», — заключила директор колледжа.