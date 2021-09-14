Ленинградские педагоги поддержали инициативу об отсрочке для выпускников колледжей искусств

Ленинградские педагоги поддержали инициативу об отсрочке для выпускников колледжей искусств

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила дать отсрочку от армии выпускникам колледжей, получившим творческие специальности. Это позволит молодым людям продолжить обучение в вузах.

Рубрики : Образование     14 Sep 2021

Педагоги Ленинградской области убеждены, что предложенная инициатива не только подарит стране множество новых талантов, но и сохранит уникальную систему подготовки кадров для сферы искусств.

«Великолепная инициатива Елены Шмелевой. Она позволит сохранить уникальную российскую систему подготовки творческих кадров. Год без репетиций и возможности заниматься любимым делом может выбить из колеи даже самого талантливого человека. Известны случаи, когда, потеряв этот год, ребята не смогли вернуться к профессиональному искусству», — рассказала директор Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Наталья Вартанян.

По ее словам, большинство выпускников Ленинградского областного колледжа культуры и искусства стараются продолжить обучение в вузах, однако некоторые уходят в армию: «Среди выпускников прошлого года примерно 5% были призваны в армию. У нас в регионе есть прекрасный Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, но не все выпускники служат именно там».

Наталья Вартанян добавила, что подготовка будущих артистов очень схожа с подготовкой профессиональных спортсменов. «Это все равно, что оставить на год без тренировок потенциального олимпийца. У них тренировки занимают по несколько часов в день, а у нас, например, работа с музыкальным инструментом. Ребята ежедневно по 6 - 7 часов играют на фортепиано, в армии такое вряд ли возможно», — заключила директор колледжа.

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