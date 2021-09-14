Ленинградские педагоги поддержали инициативу об отсрочке для выпускников колледжей искусств

Педагоги Ленинградской
области убеждены, что предложенная инициатива не только подарит стране
множество новых талантов, но и сохранит уникальную систему подготовки кадров для
сферы искусств.
«Великолепная инициатива
Елены Шмелевой. Она позволит сохранить уникальную российскую систему подготовки
творческих кадров. Год без репетиций и возможности заниматься любимым делом
может выбить из колеи даже самого талантливого человека. Известны случаи,
когда, потеряв этот год, ребята не смогли вернуться к профессиональному
искусству», — рассказала директор Ленинградского областного колледжа культуры и
искусства Наталья Вартанян.
По ее словам, большинство
выпускников Ленинградского областного колледжа культуры и искусства стараются
продолжить обучение в вузах, однако некоторые уходят в армию: «Среди
выпускников прошлого года примерно 5% были призваны в армию. У нас в регионе
есть прекрасный Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, но не все
выпускники служат именно там».
Наталья Вартанян
добавила, что подготовка будущих артистов очень схожа с подготовкой
профессиональных спортсменов. «Это все равно, что оставить на год без
тренировок потенциального олимпийца. У них тренировки занимают по несколько
часов в день, а у нас, например, работа с музыкальным инструментом. Ребята
ежедневно по 6 - 7 часов играют на фортепиано, в армии такое вряд ли возможно»,
— заключила директор колледжа.