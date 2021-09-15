Стартовала вакцинация взрослых против гриппа

Вакцина
«Совигрипп» выпущена в 2013 году отечественной компанией «Микроген» и по праву
может соперничать с зарубежными аналогами. Эта вакцина получила признание ВОЗ и
активно используется для иммунизации населения в лечебно-профилактических
организациях. «Совигрипп» входит в российский календарь прививок и для
населения является бесплатной.
В
состав вакцины входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа А (в том
числе свиного гриппа) и В. «Совигрипп» отличается от своих аналогов тем, что в
качестве адъюванта (добавки для усиления иммунного ответа) в ней используется
«Совидон», а не «Полиоксидоний», как в остальных вакцинах. Полимерная природа
«Совидон» обеспечивает его основные полезные качества: обезвреживание токсинов,
формирование иммунитета.
«Ультрикс
Квадри» – первый 4-компонентный препарат российского производства, который
включает четыре актуальных штамма гриппа – А(H1N1), A(H3N2) и два штамма
вирусов группы В (Викторианской и Ямагатской линий). Для нашей страны эти линии
не типичны, поэтому могут быть особенно опасны. Новая вакцина соответствует
последним рекомендациям ВОЗ и мировым стандартам в области фармацевтики. Она
безопасна и имеет минимум побочных эффектов, благодаря отсутствию в составе
консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов. Иммунитет к вирусу вырабатывается
в течение 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.
Каждый
год прививка отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа,
прогнозируемых в этом сезоне.
Привиться
можно в поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях
и ФАПах по месту жительства, а также в приемных покоях ГКМБ, Сиверской и
Вырицкой больниц. Обращаем внимание, что
вакцинации от гриппа и от COVID-19 проводятся с интервалом не менее месяца.
Напомним,
что согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, вакцинация является
наиболее эффективным средством против гриппа. Современные противогриппозные вакцины,
применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом
до 80% детей и взрослых. Но даже если привитый человек и заболеет, он защищен
от тяжелых осложнений, да и само заболевание протекает гораздо легче.
Эффективность
вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов,
которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов,
витаминов, гомеопатических средств и др.
Вакцинация
рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям начиная с
6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а
также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2020 г. № 967н расширен список
категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации от гриппа. Теперь в
него входят работники сферы услуг; лица, работающие вахтовым методом,
госслужащие; работники организаций социального обслуживания и МФЦ; сотрудники
правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в
пунктах пропуска через госграницу России.
Перед
вакцинацией обязателен осмотр врача. Противопоказаний к вакцинации от гриппа
немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).
Для
вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского
страхования.
По информации Гатчинской КМБ, детской вакцины против гриппа в подразделениях
Гатчинской КМБ на сегодняшний день нет. О ее поступлении будет сообщено
дополнительно.