Стартовала вакцинация взрослых против гриппа

Вакцина «Совигрипп» выпущена в 2013 году отечественной компанией «Микроген» и по праву может соперничать с зарубежными аналогами. Эта вакцина получила признание ВОЗ и активно используется для иммунизации населения в лечебно-профилактических организациях. «Совигрипп» входит в российский календарь прививок и для населения является бесплатной.

В состав вакцины входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа А (в том числе свиного гриппа) и В. «Совигрипп» отличается от своих аналогов тем, что в качестве адъюванта (добавки для усиления иммунного ответа) в ней используется «Совидон», а не «Полиоксидоний», как в остальных вакцинах. Полимерная природа «Совидон» обеспечивает его основные полезные качества: обезвреживание токсинов, формирование иммунитета.

«Ультрикс Квадри» – первый 4-компонентный препарат российского производства, который включает четыре актуальных штамма гриппа – А(H1N1), A(H3N2) и два штамма вирусов группы В (Викторианской и Ямагатской линий). Для нашей страны эти линии не типичны, поэтому могут быть особенно опасны. Новая вакцина соответствует последним рекомендациям ВОЗ и мировым стандартам в области фармацевтики. Она безопасна и имеет минимум побочных эффектов, благодаря отсутствию в составе консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов. Иммунитет к вирусу вырабатывается в течение 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Каждый год прививка отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне.

Привиться можно в поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах по месту жительства, а также в приемных покоях ГКМБ, Сиверской и Вырицкой больниц. Обращаем внимание, что вакцинации от гриппа и от COVID-19 проводятся с интервалом не менее месяца.

Напомним, что согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, вакцинация является наиболее эффективным средством против гриппа. Современные противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Но даже если привитый человек и заболеет, он защищен от тяжелых осложнений, да и само заболевание протекает гораздо легче.

Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств и др.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2020 г. № 967н расширен список категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации от гриппа. Теперь в него входят работники сферы услуг; лица, работающие вахтовым методом, госслужащие; работники организаций социального обслуживания и МФЦ; сотрудники правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу России.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

По информации Гатчинской КМБ, детской вакцины против гриппа в подразделениях Гатчинской КМБ на сегодняшний день нет. О ее поступлении будет сообщено дополнительно.