Уполномоченный проведет «горячую линию», приуроченную к Дню пожилого человека

С 10.00 до 14.00 по
номеру (812) 916-50-63 пожилые граждане могут задать свои вопросы
Уполномоченному и рассказать о своих проблемах и чаяниях. В том числе,
связанных с реализацией различных категорий прав (на социальную поддержку,
качественную медицинскую помощь, пенсионное обеспечение, присвоение звания
«ветеран труда» и иные).
После анализа поступившей
на «горячую линию» информации Сергей Шабанов выявит наиболее актуальные для
пожилых граждан вопросы и спланирует выезды в районы области, где проведет встречи
с пенсионерами, ветеранами, инвалидами. На этих встречах граждане получат
разъяснения, консультации и практическую помощь.