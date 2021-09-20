Уполномоченный проведет «горячую линию», приуроченную к Дню пожилого человека

С 10.00 до 14.00 по номеру (812) 916-50-63 пожилые граждане могут задать свои вопросы Уполномоченному и рассказать о своих проблемах и чаяниях. В том числе, связанных с реализацией различных категорий прав (на социальную поддержку, качественную медицинскую помощь, пенсионное обеспечение, присвоение звания «ветеран труда» и иные).

После анализа поступившей на «горячую линию» информации Сергей Шабанов выявит наиболее актуальные для пожилых граждан вопросы и спланирует выезды в районы области, где проведет встречи с пенсионерами, ветеранами, инвалидами. На этих встречах граждане получат разъяснения, консультации и практическую помощь.