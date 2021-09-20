Жители региона через ЦУР помогают ликвидировать свалки

Жители региона через ЦУР помогают ликвидировать свалки

Объем убранных свалок приближается к 100 тысячам кубометров мусора. На территории региона было ликвидировано в 2021 году 598 мест несанкционированного размещения отходов общим объемом 98 455 кубометров. До конца года планируется убрать около 200 свалок разного объема, по данным комитета госэконадзора Ленинградской области.

Рубрики : Экология     20 Sep 2021

В Ленинградской области за последние два года наблюдается положительная динамика: количество несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом вновь выявленные проблемные точки учитываются. Сокращается и количество свалок, и их объем. Процент ликвидированных в прошлом году несанкционированных мест размещения отходов составляет 48% от их общего числа с учетом вновь выявленных. Информацию о мусоре, размещенном в не предназначенных местах, активно присылают жители напрямую в комитет эконадзора, а также используя ресурсы Центра управления регионом Ленинградской области.

Кроме того, специалисты ЦУРа собирают информацию из открытых источников, которая не была адресована в профильное ведомство, и помогают её направить адресату.

По информации аналитиков ЦУРа, экологическая ситуация, связанная с появлением стихийных свалок «туристического мусора» и переполнением контейнеров в оборудованных местах сбора, имеет сезонный характер и непосредственно связана с летней миграцией населения. С увеличением числа отходообразователей генерируется больше мусора, причем популярные места отдыха ― такие, как заповедники, ―  зачастую не могут иметь соответствующую инфраструктуру для сбора и вывоза мусора по определению.

Основные региональные механизмы ликвидации незаконных свалок реализует комитет эконадзора. Это административные меры, подача исковых заявлений на ликвидацию и возмещение ущерба. Чтобы обязать собственников захламленных земельных участков ликвидировать свалки, материалы зачастую направляются в прокуратуру.

 За прошедший год усилена профилактика, которая предотвращает появление новых свалок. Неравнодушные жители также принимают в этом активное участие: стало больше обращений в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.

Помогают и регулярные совместные рейды сотрудников комитета эконадзора с ГИБДД и правоохранительными органами. Посты на территории региона позволяют выявить мусоровозы с неоформленными документами на перевозку отходов. Способствует также внедрение автоматической системы наблюдения за маршрутами легально работающих мусоровозов через ГЛОНАСС.

Кроме того, регион стимулирует заключение договоров на вывоз ТКО и отходов других видов между лицензированными перевозчиками и юридическими лицами и СНТ.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+