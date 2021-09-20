Жители региона через ЦУР помогают ликвидировать свалки

В Ленинградской области
за последние два года наблюдается положительная динамика: количество
несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом вновь выявленные
проблемные точки учитываются. Сокращается и количество свалок, и их объем.
Процент ликвидированных в прошлом году несанкционированных мест размещения
отходов составляет 48% от их общего числа с учетом вновь выявленных. Информацию
о мусоре, размещенном в не предназначенных местах, активно присылают жители
напрямую в комитет эконадзора, а также используя ресурсы Центра управления
регионом Ленинградской области.
Кроме того, специалисты
ЦУРа собирают информацию из открытых источников, которая не была адресована в
профильное ведомство, и помогают её направить адресату.
По информации аналитиков
ЦУРа, экологическая ситуация, связанная с появлением стихийных свалок
«туристического мусора» и переполнением контейнеров в оборудованных местах
сбора, имеет сезонный характер и непосредственно связана с летней миграцией
населения. С увеличением числа отходообразователей генерируется больше мусора,
причем популярные места отдыха ― такие, как заповедники, ― зачастую не могут иметь соответствующую
инфраструктуру для сбора и вывоза мусора по определению.
Основные региональные
механизмы ликвидации незаконных свалок реализует комитет эконадзора. Это
административные меры, подача исковых заявлений на ликвидацию и возмещение
ущерба. Чтобы обязать собственников захламленных земельных участков
ликвидировать свалки, материалы зачастую направляются в прокуратуру.
Помогают и регулярные
совместные рейды сотрудников комитета эконадзора с ГИБДД и правоохранительными
органами. Посты на территории региона позволяют выявить мусоровозы с
неоформленными документами на перевозку отходов. Способствует также внедрение
автоматической системы наблюдения за маршрутами легально работающих мусоровозов
через ГЛОНАСС.
Кроме того, регион
стимулирует заключение договоров на вывоз ТКО и отходов других видов между
лицензированными перевозчиками и юридическими лицами и СНТ.