Жители региона через ЦУР помогают ликвидировать свалки

В Ленинградской области за последние два года наблюдается положительная динамика: количество несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом вновь выявленные проблемные точки учитываются. Сокращается и количество свалок, и их объем. Процент ликвидированных в прошлом году несанкционированных мест размещения отходов составляет 48% от их общего числа с учетом вновь выявленных. Информацию о мусоре, размещенном в не предназначенных местах, активно присылают жители напрямую в комитет эконадзора, а также используя ресурсы Центра управления регионом Ленинградской области.

Кроме того, специалисты ЦУРа собирают информацию из открытых источников, которая не была адресована в профильное ведомство, и помогают её направить адресату.

По информации аналитиков ЦУРа, экологическая ситуация, связанная с появлением стихийных свалок «туристического мусора» и переполнением контейнеров в оборудованных местах сбора, имеет сезонный характер и непосредственно связана с летней миграцией населения. С увеличением числа отходообразователей генерируется больше мусора, причем популярные места отдыха ― такие, как заповедники, ― зачастую не могут иметь соответствующую инфраструктуру для сбора и вывоза мусора по определению.

Основные региональные механизмы ликвидации незаконных свалок реализует комитет эконадзора. Это административные меры, подача исковых заявлений на ликвидацию и возмещение ущерба. Чтобы обязать собственников захламленных земельных участков ликвидировать свалки, материалы зачастую направляются в прокуратуру.

За прошедший год усилена профилактика, которая предотвращает появление новых свалок. Неравнодушные жители также принимают в этом активное участие: стало больше обращений в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.

Помогают и регулярные совместные рейды сотрудников комитета эконадзора с ГИБДД и правоохранительными органами. Посты на территории региона позволяют выявить мусоровозы с неоформленными документами на перевозку отходов. Способствует также внедрение автоматической системы наблюдения за маршрутами легально работающих мусоровозов через ГЛОНАСС.

Кроме того, регион стимулирует заключение договоров на вывоз ТКО и отходов других видов между лицензированными перевозчиками и юридическими лицами и СНТ.