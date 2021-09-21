В день, когда все поздравляли Гатчину и гатчинцев с Днём рождения, Валерий Леонидович представил в двух залах библиотеки выставку этюдов «Земли родной и мудрость, и талант».

Творческую встречу «В гостях у осени» открыла главный библиотекарь Татьяна Васильевна Евдокимова. Она напомнила, что в 1996-м году они с Надеждой Владимировной Тарасенко пригласили Валерия Леонидовича и сделали всё возможное, чтобы состоялась первая выставка его работ. «А затем всегда с нетерпением ждали каждую следующую возможность, чтобы увидеть на этюдах такие знакомые и уходящие в небытие уголки и достопримечательности елизаветинских деревень, дворцового парка, прекрасного в разное время года», - продолжила Татьяна Васильевна.

Вероятно, противоэпидемиологические обстоятельства определили скромный круг присутствующих и сделали заметным волнение Валерия Леонидовича, когда ему предоставили слово. Мы знали, что в этом году Валерий Леонидович отметил золотой юбилей с Альбиной Николаевной, верной спутницей семейной жизни и участницей реализации творческих замыслов супруга. Встреча в библиотеке солнечным сентябрьским днём случилась, на мой взгляд, самой камерной из всех, что проходили здесь с его участием, да ещё и юбилейной. Может поэтому впервые Валерий Леонидович, отвечая на наши вопросы, так подробно рассказал о своем жизненном пути.

Мы узнали о том, как в пятилетнем возрасте он впервые увидел «рождение» на листе бумаги карандашного рисунка. Это детское впечатление стало большим откровением, той отправной точкой в мир красок, что сделала уроки рисования – отдохновением, что привела в художественное училище, а позднее - в Третьяковскую галерею, затем и в Русский музей, и укрепила в желании жить и творить на ленинградской земле.

Впечатления от встречи выстраивались в стройную цепь из детских воспоминаний юбиляра, первого знакомства елизаветинцев с творчеством художника - человека, который жил и трудился рядом. Первое же признание работ совхозного художника-оформителя стало надёжным условием для расцвета таланта живописца, желающего неутомимо трудиться, любуясь результатами собственных действий, что так необходимо для движения вперед, что закалило характер, а самодисциплину возвело в одну из его сильных сторон характера. Кстати, вот здесь и следовало искать ответ на один из вопросов из зала о том, что позволило «не потеряться» в разные суровые годы, оставаясь «свободным» художником.

Валерий Леонидович – мастер малых форм, больших полотен у него не так много, но этюды в его исполнении радуют не только глаз, но и трогают душевные струны.

Валерий Леонидович поведал о тайнах мастерства и впервые поделился успехами своих учеников, с которыми он занимается в кружке при библиотеке, где дети обретают «умение пробиться сквозь железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь». Когда Валерий Леонидович демонстрировал работы второклассника, невольно вспомнилось пикассовское признание: «Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребёнок». Да, повторить это невозможно, потому что живопись – это поэзия, которую видят дети.

Каждая выставка работ В.Л. Куклева – это событие в культурной жизни не только библиотеки, но и Елизаветинского поселения. Даже в самые сложные в финансовом отношении времена люди заказывали ему картины, признался Валерий Леонидович. С годами работы автора стали «разъезжаться» и «разлетаться» от Владивостока до Калининграда, Петрозаводска и Краснодара, Германии и Финляндии, Эстонии и Австралии. Стены многих квартир жителей Елизаветинского поселения, не говоря об официальных и общественных учреждениях, украшают картины Валерия Леонидовича. Это не может не радовать художника и вдохновлять на создание новых работ и оформление новых тематических выставок, как это было сегодня, когда осень играла яркими красками, отражаясь в этюдных прудах и наших сердцах!

А мы благодарили, дарили букет из веток боярышника и «осеннее ассорти» из пяти произведений в рифме и прозе, на память об этой задушевной встрече и работах, где «было столько солнца, сколько красок и повсюду столько масок, в желто-красных одеяньях, что стоят как изваянья на лужайках и в садах, чтобы мы сказали: «Ах»!



