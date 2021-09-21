В день, когда все поздравляли Гатчину и гатчинцев с Днём
рождения, Валерий Леонидович представил в двух залах библиотеки выставку этюдов
«Земли родной и мудрость, и талант».
Творческую встречу «В гостях у осени» открыла главный
библиотекарь Татьяна Васильевна Евдокимова. Она напомнила, что в 1996-м году
они с Надеждой Владимировной Тарасенко пригласили Валерия Леонидовича и сделали
всё возможное, чтобы состоялась первая выставка его работ. «А затем всегда с
нетерпением ждали каждую следующую возможность, чтобы увидеть на этюдах такие
знакомые и уходящие в небытие уголки и достопримечательности елизаветинских
деревень, дворцового парка, прекрасного в разное время года», - продолжила
Татьяна Васильевна.
Вероятно, противоэпидемиологические обстоятельства
определили скромный круг присутствующих и сделали заметным волнение Валерия
Леонидовича, когда ему предоставили слово. Мы знали, что в этом году Валерий
Леонидович отметил золотой юбилей с Альбиной Николаевной, верной спутницей
семейной жизни и участницей реализации творческих замыслов супруга. Встреча в
библиотеке солнечным сентябрьским днём случилась, на мой взгляд, самой камерной
из всех, что проходили здесь с его участием, да ещё и юбилейной. Может поэтому
впервые Валерий Леонидович, отвечая на наши вопросы, так подробно рассказал о
своем жизненном пути.
Мы узнали о том, как в пятилетнем возрасте он впервые
увидел «рождение» на листе бумаги карандашного рисунка. Это детское впечатление
стало большим откровением, той отправной точкой в мир красок, что сделала уроки
рисования – отдохновением, что привела в художественное училище, а позднее - в
Третьяковскую галерею, затем и в Русский музей, и укрепила в желании жить и
творить на ленинградской земле.
Впечатления от встречи выстраивались в стройную цепь из
детских воспоминаний юбиляра, первого знакомства елизаветинцев с творчеством
художника - человека, который жил и трудился рядом. Первое же признание работ
совхозного художника-оформителя стало надёжным условием для расцвета таланта
живописца, желающего неутомимо трудиться, любуясь результатами собственных
действий, что так необходимо для движения вперед, что закалило характер, а
самодисциплину возвело в одну из его сильных сторон характера. Кстати, вот
здесь и следовало искать ответ на один из вопросов из зала о том, что позволило
«не потеряться» в разные суровые годы, оставаясь «свободным» художником.
Валерий Леонидович – мастер малых форм, больших полотен
у него не так много, но этюды в его исполнении радуют не только глаз, но и
трогают душевные струны.
Валерий Леонидович поведал о тайнах мастерства и впервые
поделился успехами своих учеников, с которыми он занимается в кружке при
библиотеке, где дети обретают «умение пробиться сквозь железную стену, которая
стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь». Когда Валерий
Леонидович демонстрировал работы второклассника, невольно вспомнилось
пикассовское признание: «Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся
жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребёнок». Да, повторить это невозможно, потому что
живопись – это поэзия, которую видят дети.
Каждая выставка работ В.Л. Куклева – это событие в
культурной жизни не только библиотеки, но и Елизаветинского поселения. Даже в
самые сложные в финансовом отношении времена люди заказывали ему картины,
признался Валерий Леонидович. С годами работы автора стали «разъезжаться» и
«разлетаться» от Владивостока до Калининграда, Петрозаводска и Краснодара,
Германии и Финляндии, Эстонии и Австралии.
Стены многих квартир жителей Елизаветинского поселения, не говоря об
официальных и общественных учреждениях, украшают картины Валерия Леонидовича.
Это не может не радовать художника и вдохновлять на создание новых работ и
оформление новых тематических выставок, как это было сегодня, когда осень
играла яркими красками, отражаясь в этюдных прудах и наших сердцах!
А мы благодарили, дарили букет из веток боярышника и
«осеннее ассорти» из пяти произведений в рифме и прозе, на память об этой
задушевной встрече и работах, где «было столько солнца, сколько красок и
повсюду столько масок, в желто-красных одеяньях, что стоят как изваянья на
лужайках и в садах, чтобы мы сказали: «Ах»!