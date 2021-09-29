Александр Дрозденко: «Нужно менять отношение общества к насилию в семье»

«Все, что происходит
внутри семьи, по старым патриархальным традициям, мы стараемся не выносить
наружу. Вторая страшная беда: соседи это знают, но никому не говорят. А когда
до кого-то доходит слух, все, начиная от семьи и заканчивая соседями, говорят
неправду, выгораживая того, кто совершает насилие», ― сказал Александр
Дрозденко. ― И это потом приводит к трансформации сознания не только у женщины
или мужчины, детей, кто подвергся насилию в семье. (Мужчины тоже подвергаются
насилию в семье). Это начинает вызывать трансформацию у окружающих, и не только
у взрослых, но и у детей. А так можно? Об этом не говорят? Это скрывают, это
покрывают?».
«Эту тему надо поднимать,
― отметил Александр Дрозденко. ― Понятно, что одному ее не поднять. Надо
собирать сторонников, но эта тема должна иметь нормативную базу. И юристы,
общественники, правозащитники четко должны прописать, что такое насилие в
семье. Второе, это, конечно, изменение отношения общества. Начиная с компьютерной
игры и закачивая серьезными моделями поведения, психологической работой
вызывать у общества неприятие домашнего насилия и давать возможность жертвам,
не стесняясь, об этом говорить. Преодолеть внутренний стыд, который у всех
почему-то есть. И, конечно, нужна гарантия персональных данных, при
необходимости ― сокрытие публичности тех, кто обратился с насилием. Потому что
помощь не всегда приходит вовремя и в срок».