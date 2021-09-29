Александр Дрозденко: «Нужно менять отношение общества к насилию в семье»

«Все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, мы стараемся не выносить наружу. Вторая страшная беда: соседи это знают, но никому не говорят. А когда до кого-то доходит слух, все, начиная от семьи и заканчивая соседями, говорят неправду, выгораживая того, кто совершает насилие», ― сказал Александр Дрозденко. ― И это потом приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, детей, кто подвергся насилию в семье. (Мужчины тоже подвергаются насилию в семье). Это начинает вызывать трансформацию у окружающих, и не только у взрослых, но и у детей. А так можно? Об этом не говорят? Это скрывают, это покрывают?».

«Эту тему надо поднимать, ― отметил Александр Дрозденко. ― Понятно, что одному ее не поднять. Надо собирать сторонников, но эта тема должна иметь нормативную базу. И юристы, общественники, правозащитники четко должны прописать, что такое насилие в семье. Второе, это, конечно, изменение отношения общества. Начиная с компьютерной игры и закачивая серьезными моделями поведения, психологической работой вызывать у общества неприятие домашнего насилия и давать возможность жертвам, не стесняясь, об этом говорить. Преодолеть внутренний стыд, который у всех почему-то есть. И, конечно, нужна гарантия персональных данных, при необходимости ― сокрытие публичности тех, кто обратился с насилием. Потому что помощь не всегда приходит вовремя и в срок».