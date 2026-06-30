Воспитывая дочь, убила собаку

В ночь на 25 июня жильцы общежития на улице Чехова вызвали полицию на крики из соседней квартиры. В семье с двумя детьми – девочками пятнадцати и трех лет – произошел очередной скандал. По словам старшей, мать, злоупотребляющая спиртным, не брезговала рукоприкладством. В этот раз дети заперлись от родительского гнева в туалете, и тогда (видимо, в воспитательных целях) мать велела своему сожителю выбросить в окно собаку. Кто из них двоих, в итоге, совершил это действие, еще предстоит выяснить правоохранительным органам, но ситуация однозначно вышла за пределы тривиального семейного конфликта.

Сообщение от соседей о криках ребенка поступило в дежурную часть Гатчинского УМВД около двух часов ночи. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили мать детей – 38-летнюю гражданку А. и ее 41-летнего сожителя. Старшая девочка госпитализирована и, по словам очевидцев, домой возвращаться не хочет. Младшая пока осталась с матерью, в отношении которой составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Известно, что гражданка А. не первый год состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних; ссоры между матерью и дочерью-подростком были частым явлением в этой семье. Кроме того, компетентным органам еще предстоит выяснить роль материного сожителя – гражданина Ж. – в этой истории, а также родного отца старшего ребенка.

В настоящее время полиция проводит проверку. Открытым остается вопрос возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Проблема конфликта «отцов и детей» стара, как мир, и может доходить до крайностей. Кто-то винит во всем трудновоспитуемых подростков и оправдывает матерей, работающих на двух работах и «просто неумеющих пить». Но, как сказала когда-то руководитель «детской комнаты милиции», отдавшая много лет этой службе: «Я точно знаю: нет плохих детей. Есть плохие родители».

Соседи уже написали обращение по поводу произошедшего председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.