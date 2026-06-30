Предупреждение об обработке от борщевика

Применяемые препараты:

«Магнум» — 0,02 кг/га;

«Торнадо 540» — 3 л/га.

Меры предосторожности: не допускается выхода людей и лёта пчёл на земельные участки во время обработки и в течение 3 дней после неё. Изолируйте пчёл минимум на 48 часов.

Тел. 8 (81371) 61‑001 (главный агроном АО «Гатчинское» В.В. Перелыгин)