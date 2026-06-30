Предупреждение об обработке от борщевика
В период с 3 по 5 июня 2026 года АО «Гатчинское» проведёт пестицидную обработку вблизи следующих деревень: Корписалово, Вопша, Лядино.
Рубрики: Сельское хозяйство
Применяемые препараты:
«Магнум» — 0,02 кг/га;
«Торнадо 540» — 3 л/га.
Меры предосторожности: не допускается выхода людей и лёта пчёл на земельные участки во время обработки и в течение 3 дней после неё. Изолируйте пчёл минимум на 48 часов.
Тел. 8 (81371) 61‑001 (главный агроном АО «Гатчинское» В.В. Перелыгин)
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.