Александр Дрозденко — о ситуации с топливом в Ленобласти

«Глава государства провёл в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов России.

Президент лично включён в работу по стабилизации топливной ситуации в стране. Владимир Владимирович честно и открыто обозначил проблемы на рынке горючего: на заправках очереди, не всегда можно найти нужную марку бензина, АПК нуждается в топливе для сельхозработ. Президент озвучивает всë то, о чëм сегодня говорят люди.

Также прошло федеральное совещание по ситуации на топливном рынке, организованное заместителем председателя Правительства России Александром Новаком. Мы с командой Правительства Ленинградской области приняли участие.

В Ленинградской области основные объёмы топлива реализуются на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ритмичность поставок сейчас ниже обычной — это факт. Но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Требуются нестандартные решения. Нефтяные компании принимают оперативные меры по стабилизации ситуации и восстановлению ритмичных поставок. Мы это отслеживаем и ведем постоянный мониторинг реальной ситуации по доступности топлива. Усилили координацию с поставщиками.

Цены — под наблюдением. Есть факты завышения. У федеральных сетей цены стабильные. Если увидим откровенные спекуляции и необоснованный рост цен на заправках - направим сигнал в ФАС. У коллег также работает горячая линия: 8 (499) 755-23-23 (доб. 2)

Запасы топлива в регионе есть. Не бесконечные, принимаются решения об установлении лимитов отпуска на одно транспортное средство самими топливными компаниями в зависимости от запасов и остатков, надо этот сложный период пройти. К середине июля, по прогнозам, производство на НПЗ страны выйдет на плановые объёмы, и напряжённость должна снизиться.

Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма — тоже. Просто будем делать свою работу. В ежедневном режиме, без выходных», — отметил глава региона.