Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва

С момента своего создания «Единая Россия» верна своей миссии — служению Родине и людям, отстаивает ценности гражданской солидарности, взаимовыручки, подлинного народного единства, заявил Президент.

«Само название — «Единая Россия» — означает, что она призвана защищать идентичность, традиции, культуру, языки: и русского, и всех коренных народов России — от любых попыток агрессии, экспансии, порабощения, под каким бы соусом они ни подавались и откуда бы они ни исходили», — сказал он.

Всем участникам избирательной кампании нужно помнить о своей ответственности перед народом и государством, о том, что условием народного единства является социальная справедливость, равенство не только возможностей, но и равенство ответственности перед лицом вызовов, подчеркнул Владимир Путин.

«Единая Россия» продолжит работать над выполнением задач, поставленных Президентом, акцентировал председатель партии Дмитрий Медведев.

«Они касаются обеспечения стабильного развития страны. Укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции», — сказал он.

По его словам, Съезд крупнейшей, самой массовой и влиятельной политической силы страны — всегда событие особой важности, но сегодня — как отметил Президент — его значение усиливается внешними и внутренними обстоятельствами.

«Единая Россия» уже четверть века обеспечивает реализацию курса главы государства. Она создавалась как ядро консолидации российского общества, чтобы сохранить целостность страны, не допустить новой трагедии её распада, о которой не раз говорил Президент, сообщил председатель партии.

«Единство ценностей рождает общие цели. Превращается в согласованность запросов граждан и управленческих решений. Во взаимопонимание и доверие — в главном и в мелочах. Благодаря этому «Единая Россия» уже не раз успешно проводила страну через сложнейшие исторические периоды», — заявил он.

«Единая Россия» и теперь твёрдо намерена продолжать работу в самый трудный период современной истории, поэтому цель начавшейся только что избирательной кампании у партии одна — безоговорочная победа на предстоящих выборах, указал Дмитрий Медведев.

Укрепляет позиции «Единой России» участие в выборах ветеранов специальной военной операции, добавил Дмитрий Медведев. По результатам предварительного голосования право представлять партию на выборах получили почти 500 человек — свыше трети от всех, кто выдвигался.

На пленарном заседании председатель партии представил пятёрку лидеров списка «Единой России» в Госдуму:

это министр иностранных дел России Сергей Лавров;

мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России,

заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный;

уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России,

начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Также он остановился на итогах выполнения Народной программы партии-2021 и сообщил, что в новый программный документ поступило почти 2,5 миллиона инициатив. Он рассказал, что в прямом диалоге с людьми, в дискуссиях с участниками Экспертного совета, в беседах по подготовке программы партия определила семь вызовов, с которыми столкнулась Россия. Они должны найти отражение в структуре и содержании предвыборного документа. Дмитрий Медведев указал, что подготовку Народной программы нужно завершить в ближайшее время, а утвердить окончательную редакцию он предложил на втором этапе съезда в конце августа.

Список кандидатов представил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Съезд проголосовал за выдвижение перечисленных в нём кандидатов. Предвыборную программу «Единая Россия» примет на втором этапе съезда в августе.

Дмитрий Медведев также отметил, что энергия победы «Единой России» должна стать энергией Победы России и в специальной военной операции, и в конкуренции за технологическое лидерство, за экономическую мощь, в защите традиционных ценностей и права страны, детей на счастливое и благополучное будущее.

«Состоялась первая часть третьего съезда партии «Единая Россия». В конце августа пройдет вторая часть заседания. Был заслушан отчетный доклад Дмитрия Медведева. С приветственным словом выступил Президент, который также поставил задачи. После обсуждения выступлений делегатов съезда были озвучены итоги. Был сформирован общефедеральный список из пяти человек, а также федеральные группы. Нам озвучили каждую фамилию, после чего состоялась процедура голосования. Основная задача сегодняшнего съезда уже выполнена. Как заявил Дмитрий Анатольевич Медведев, сейчас будет сформирована окончательная программа партии на выборы. Она будет утверждена в конце августа, и на выборы партия пойдет уже с этой федеральной программой», - прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. На нём утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.

Также на первом этапе Съезда продолжилось обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.

Пресс-служба партии “Единая Россия”