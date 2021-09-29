Писатели и философы - о литературе, кино и мифологическом сознании

Евгений Лукин - поэт, писатель, переводчик, либреттист, сценарист. Автор сценария телесериала «Глухарь». Основной его труд – перевод древнерусских песен «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли» и «Задонщина» – получил высокую оценку академика Д.С. Лихачева и других ученых Пушкинского Дома.

Как считает Евгений Лукин, мышление человека во все времена было и остается мифологическим.

- Мы живем среди мифов и легенд, они просто меняются, - говорит он. - В настоящее время происходит десакрализация, дегероизация истории, но тем не менее появляются новые мифы, которые сразу же занимают место старых.

Евгений Лукин представил публике свой литературный проект, основанный на исторических легендах городов.

В 2017 году вышла первая из книг этого цикла - «Легенды старинных городов России». В ней собраны исторические легенды сорока древних городов России - от Старой Ладоги на севере до Херсонеса Таврического на юге, от Ивангорода на западе до Казани на востоке. Книга основана на материале народных преданий, летописных сказаний и православных житий.

Последняя книга Евгения Лукина, которая только что вышла из печати - «Золотое кольцо России. Легенды древних городов». Золотое кольцо - самый знаменитый маршрут России, привлекающий туристов со всего мира. Сергиев Посад и Переяславль Залесский, Кострома и Суздаль, Владимир и Ростов Великий... Каждый из этих городов - колыбель русской культуры и символ ее истории. В книгу вошли исторические легенды о двадцати пяти древних русских городах. В ней описываются и прославленные памятники русской архитектуры, и предания старины глубокой, и летописные сказания, и легендарные народные промыслы. Книга иллюстрирована летописными миниатюрами и картинами знаменитых русских и западноевропейских художников.

- Для меня главное — найти такую легенду, которую можно назвать градообразующей, - говорит писатель. - Она может быть связана и с потусторонними силами, которые вмешивались в человеческую историю. Я считаю, что без сказочного, без чудесного жизни-то и не бывает. И это может быть самое интересное.

Еще одна книга Евгения Лукина, также основанная на легендах, но уже не русских, а чеченских - «Чеченский волк. Повесть о Джохаре Дудаеве». Лукин - ветеран первой чеченской войны и не понаслышке знает о том, что происходило в девяностые годы в Чечне. Придерживаясь фактов и воспоминаний очевидцев, опираясь при этом на сложившиеся в Чечне легенды, автор за шагом прослеживает жизненный путь первого чеченского президента Джохара Дудаева.

Павел Крусанов - писатель и журналист, автор восьми романов и нескольких сборников малой прозы. Лауреат премии журнала «Октябрь», четырежды финалист премии «Национальный бестселлер». Финалист премии «Большая книга», лауреат премии «Созидающий мир».

Павел Крусанов подхватил тему мифологии, отметив, что в основе народного мифологического сознания лежит обыкновенное человеческое нежелание выглядеть некрасиво.

- Человеку не нужна правда, в которой он выглядит не очень красивым, не очень смелым, не очень отважным, - говорит Крусанов. - Поэтому мир всей своей культурной массой идет на созидание культурного мифа о своей стране.

В разные времена это происходит по-разному, и, кстати, литература и кино, связь которых сейчас бурно обсуждается в связи с кинофестивалем, являются показателями этого процесса.

Как считает писатель, литература и кино находятся сейчас в трагическом рассогласовании. Для сравнения он приводит культурную вспышку шестидесятых годов прошлого века, когда все творческие профессии были частью единого процесса, некоего общего дела.

- Сейчас у нас нет никакого общего дела, - считает Павел Крусанов. - Режиссеры не хотят читать, они ждут, когда им принесут готовый сценарий, и объяснят, о чем он. Замысел видения какой-то картины у режиссера должен рождаться после глубокого прочтения.

По той же причине писатель выступает и против так называемого «режиссерского» театра, когда взятое за основу литературное произведение перекраивается до неузнаваемости.

- Так не должно быть, - считает он. - Драматург уже сделал все за режиссера. А как сейчас происходит? Я сам по себе, а пьеса сама по себе. И снова нет никакого общего дела.

Как считает писатель, культура сейчас вышла из поля общественного внимания. На смену ей пришла политика. Сейчас человека оценивают не по его культурным интересам, а по политическим предпочтениям.

Александр Секацкий - философ, писатель, публицист. В настоящее время – доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Автор семнадцати книг, в том числе: «Соблазн и воля», «Онтология лжи», «От Эдипа к Нарциссу», «Дезертиры с острова сокровищ» и других.

Как напомнил Александр Секацкий, соотношение кино с литературой появилось достаточно поздно. Изначально это были просто движущиеся картинки, которые воспринимались как настоящее чудо. К кинематографу так долго и относились, называя его иллюзионом, гипнозом, маленьким чудом.

Со временем кино вышло из плоскости простого созерцания и эстетического наслаждения к потребности создать на экране историю. И в поисках историй режиссеры стали обращаться к литературе. Так мир подошел к Золотому веку авторского кино, которое максимально приблизилось к аристократическому искусству.

Александр Секацкий называет наше время расцветом микровизуальности, или сорной визуальности, которая ведет борьбу с кинематографом. Сейчас процесс кинопроизводства упрощается, удешевляется и становится простым фоном повседневности. Количество фильмов увеличилось, а мы требуем все новых историй. Каждый день с помощью камеры телефона делаются тысячи, сотни тысяч видеосюжетов, время существования которых не превышает одного дня. Потом о них просто забывают — навсегда.

Юлия Лысанюк