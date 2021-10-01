Купите дешёвый массажёр – за 15 тысяч

24 сентября в УМВД России по Гатчинскому району обратился 79-летний житель Гатчины. Накануне к нему домой пришел неизвестный и предложил купить вибромассажер. Пенсионер, как под гипнозом, отдал 15 тысяч рублей за устройство, рыночная цена которого не превышает 700 рублей. Следователь возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ: мошенничество.

29 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники гатчинского уголовного розыска задержали злоумышленника в Петербурге на Ладожском вокзале. Подозреваемый – 40-летний уроженец Архангельска, неоднократно судимый. В последний раз он был осужден в прошлом году за серию мошенничеств в другом регионе: жертвами обмана стали 19 жителей Карелии.

Подозреваемый задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.