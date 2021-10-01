Купите дешёвый массажёр – за 15 тысяч

24 сентября в УМВД России по Гатчинскому
району обратился 79-летний житель Гатчины. Накануне к нему домой пришел
неизвестный и предложил купить вибромассажер. Пенсионер, как под гипнозом,
отдал 15 тысяч рублей за устройство, рыночная цена которого не превышает 700
рублей. Следователь возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ: мошенничество.
29 сентября в ходе оперативно-розыскных
мероприятий оперативники гатчинского уголовного розыска задержали
злоумышленника в Петербурге на Ладожском вокзале. Подозреваемый – 40-летний
уроженец Архангельска, неоднократно судимый. В последний раз он был осужден в
прошлом году за серию мошенничеств в другом регионе: жертвами обмана стали 19
жителей Карелии.
Подозреваемый задержан и проверяется на
причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.