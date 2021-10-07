Как поможет учителю искусственный интеллект?

Первый
Урок Цифры в текущем учебном году проходит по всей России с 27 сентября по 17
октября. В Гатчинском районе он состоялся на базе нового медиакласса в ИМЦ для
одаренных детей, который открыт здесь в качестве удаленной площадки Центра
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» в рамках проекта
«Успех каждого ребенка».
Участниками
Урока Цифры стали учащиеся 5-х и 6-х классов Пригородной школы, удаленно к нему
присоединились школьники из Коммунара, Рождествено – всего 12 образовательных
учреждений Гатчинского района. Их приветствовал директор ИМЦ Игорь Евдокимов.
Педагоги
дополнительного образования Анна Равина и Сергей Вихров в начале урока
предложили ребятам посмотреть видеоролик об искусственном интеллекте (ИИ), в
ходе которого они узнали, кто такие «цифровые кентавры» и как ИИ-технологии
меняют привычные профессии уже сейчас. Ученики познакомились с понятием
«искусственный интеллект» и узнали о возможностях его использования в работе на
примере профессии учителя.
В
ходе обсуждения фильма ребята рассказали, что искусственный интеллект уже
сегодня помогает упростить работу фабрик и заводов. Что касается сферы
образования, то школьники предположили, что в будущем искусственный интеллект
поможет учителю лучше понимать почерк учеников и даже будет самостоятельно
проверять домашние задания.
Анна
Равина и Сергей Вихров также демонстрировали ребятам разные картинки, предлагая
выбрать, что является искусственным интеллектом, а что – нет. Школьники
выбирали между автоматическими дверьми и телефоном с разблокировкой по
отпечатку пальца, радиоуправляемой машиной и беспилотным автомобилем, калькулятором
и суперкомпьютером.
В
ходе самостоятельной работы на компьютерах они создавали помощника для учителя
математики – алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях,
искать в нем ошибки, анализировать текст и даже давать рекомендации педагогам.
Урок
Цифры «Искусственный интеллект в образовании» подготовлен Благотворительным
фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке экспертов Сбера в рамках
совместного проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников».
Ирина
Хрусталёва
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