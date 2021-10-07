Как поможет учителю искусственный интеллект?

Первый Урок Цифры в текущем учебном году проходит по всей России с 27 сентября по 17 октября. В Гатчинском районе он состоялся на базе нового медиакласса в ИМЦ для одаренных детей, который открыт здесь в качестве удаленной площадки Центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Участниками Урока Цифры стали учащиеся 5-х и 6-х классов Пригородной школы, удаленно к нему присоединились школьники из Коммунара, Рождествено – всего 12 образовательных учреждений Гатчинского района. Их приветствовал директор ИМЦ Игорь Евдокимов.

Педагоги дополнительного образования Анна Равина и Сергей Вихров в начале урока предложили ребятам посмотреть видеоролик об искусственном интеллекте (ИИ), в ходе которого они узнали, кто такие «цифровые кентавры» и как ИИ-технологии меняют привычные профессии уже сейчас. Ученики познакомились с понятием «искусственный интеллект» и узнали о возможностях его использования в работе на примере профессии учителя.

В ходе обсуждения фильма ребята рассказали, что искусственный интеллект уже сегодня помогает упростить работу фабрик и заводов. Что касается сферы образования, то школьники предположили, что в будущем искусственный интеллект поможет учителю лучше понимать почерк учеников и даже будет самостоятельно проверять домашние задания.

Анна Равина и Сергей Вихров также демонстрировали ребятам разные картинки, предлагая выбрать, что является искусственным интеллектом, а что – нет. Школьники выбирали между автоматическими дверьми и телефоном с разблокировкой по отпечатку пальца, радиоуправляемой машиной и беспилотным автомобилем, калькулятором и суперкомпьютером.

В ходе самостоятельной работы на компьютерах они создавали помощника для учителя математики – алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нем ошибки, анализировать текст и даже давать рекомендации педагогам.

Урок Цифры «Искусственный интеллект в образовании» подготовлен Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке экспертов Сбера в рамках совместного проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников».

Ирина Хрусталёва

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