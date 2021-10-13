Народный фронт запускает горячую линию по газификации

«На горячую линию
граждане могут обратиться и получить исчерпывающие ответы на вопросы, которые
возникают из-за проблем, связанных с газификацией в их населенных пунктах, на
конкретных участках и придомовых территориях. Несмотря на то что Минэнерго
очень подробно информирует граждан о текущих условиях газификации, вопросы все
равно остаются и мы готовы на них ответить», – отметил заместитель
руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.
Кроме того, граждане
смогут рассказать о недостатках в процессе газификации: задержке сроков
рассмотрения заявок, стоимости работ внутри границ земельного участка
заявителя, тарифах за потребляемый газ, поверке
газоиспользующего оборудования.
Обращения будут
направлены в профильные органы власти. Народный фронт проконтролирует сроки и
качество ответов на них. Обратная связь от граждан также войдет в отчет по
реализации поручения главы государства и в доклад Правительству РФ для
оперативного реагирования.
«Мы все понимаем, что,
несмотря на экспертную работу Минэнерго и Минцифры, условия не идеальны. И
граждане могут на конкретных примерах показать нам, где программа некорректно
работает. Мы соберем обращения, направим их в курирующие органы и положим в
доклад президенту. Уверен, все вопросы будут оперативно решены»,
– добавил Горбунов.
Проведенный
ОНФ в начале этого года мониторинг показал, что в регионах цена подключения
варьируется в разы в сопоставимых условиях. Благодаря решению Президента
России, лидера Народного фронта Владимира Путина о доведении газа до
границ участка без привлечения средств граждан несправедливость, ранее
озвученная ОНФ, для многих граждан будет решена.
Пресс-служба ОНФ