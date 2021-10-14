ВЦИОМ: большинство россиян сообщили о намерении участвовать в переписи и согласны с необходимостью ее проведения

Подавляющее
большинство наших сограждан (85%) декларируют, что примут участие в переписи
населения, при этом 43% говорят, что точно будут участвовать, а 42% говорят,
что скорее будут участвовать.
Среди
россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся
переписчика дома, а 41% - перепишутся
онлайн на портале Госуслуг (74% среди молодежи 18-24 лет), 9% перепишутся лично
на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в
переписи.
Более
половины россиян (58%) сказали, что будут следить за новостями о ходе
Всероссийской переписи населения. Большинству (81%) в той или иной степени будет
интересно узнать о результатах переписи.
Большинство
опрошенных (89%) считают, что проводить перепись населения в нашей стране нужно
(94% среди жителей Уральского федерального округа, 92% среди граждан 18-24
лет).
Проведенный
в сентябре опрос Mail.Ru Group** в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
также показал высокий процент желающих участвовать в первой цифровой Всероссийской
переписи населения и преимущественно в онлайн-формате. 56% представителей
интернет-аудитории сообщили, что планируют переписаться самостоятельно через
Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% собираются посетить стационарный
участок / МФЦ.