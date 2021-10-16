Мой папа - лучший!

Инициатива
такого праздника появилась несколько лет назад. Согласно исследованию ВЦИОМ,
проведенному в 2017 году, идею установления в России официального праздника
День отца поддерживали почти две трети наших граждан (62%). По мнению 44%
россиян, такие дни помогают задуматься о семейных ценностях, 39% - провести
время с семьей, 36% - поблагодарить близких за тепло и заботу.
В
нынешнем августе представители общественности обратились с такой инициативой к
главе государства на заседании президиума Госсовета. Владимир Путин тогда
обещал, что предложение обязательно будет обсуждаться, и отметил важную роль
мужчины в воспитании детей. Президент привел в пример многодетные семьи, с
которыми не раз общался. «Мужское начало в этих многодетных семьях чувствуется,
это базовая основа большой семьи», - сказал он.
В
Гатчинском районе много достойных семей и замечательных отцов - любящих,
внимательных, заботливых, которые являются надежной опорой и положительным
примером для своих детей.
Каждый
год на страницах «Гатчинской правды» мы рассказываем о лучших многодетных
семьях, среди которых участники традиционного районного фестиваля молодых семей
«Все начинается с семьи».
В
этом году самой дружной, творческой и креативной семейной командой стала
многодетная семья из поселка Вырица Гатчинского района. Капитан семейного
корабля – Николай Владимирович Богомолов, его супруга Виктория Игоревна, дочка
Александра, сыновья Николай, Дмитрий и годовалый Артем.
Николаю
Владимировичу Богомолову 35 лет. Это на службе он инспектор ДПС УМВД РФ по
Гатчинскому району. А дома – любящий муж и папа.
У
Николая Владимировича и Виктории Игоревны четверо детей, но обязанность у всех,
кроме Артемки, пока одинаковая: дисциплинированно учить уроки.
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У нас двое школьников, да и в подготовительной группе детского сада теперь тоже
домашние задания задают, - делится Николай Владимирович. - Поэтому у детей
главная обязанность – хорошо учиться и выполнять домашние задания. Я так
объясняю детям: есть такое слово «надо».
Папа ходит на работу, вы - в школу. «Хочу - не хочу» - здесь не пройдет,
это обязанность. Старшему сыну Николаю уже 13 лет. Он стал полноценным
помощником во всех домашних делах. Может и прибрать дома, и приготовить на
кухне, а если нужно, и помочь маме с младшими посидеть. А по части прибить и по
хозяйству помочь - тут уже помощник средний сын Дмитрий. Все, что касается
работы с молотком и ножовкой в руках – это у него, как хобби. Также в жизни
моих детей есть и спорт, и соревнования, и творчество.
Работа
у Николая Владимировича такая, что выходные предоставляются не часто. Все ждут
их, чтобы пообщаться с папой и совершить какие-нибудь интересные культпоходы.
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Когда идут грибы, мы отправляемся в лес, потому что старший у меня грибник. В
хорошую погоду идем на речку, благо она у нас под боком. Дочка со средним сыном
любят на лодке покататься. Им нравится сам процесс: река, лодка… Сами садятся
на весла и гребут по очереди. Периодически совершаем поездки в кинотеатр на
мультики, в зоопарк. Словом, в выходные стараемся быть вместе, - рассказывает
Николай Владимирович.
Почему
так важно, чтобы в семье был папа?
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Дети должны воспитываться в полноценной семье. А как по-другому, - уверен
Николай Владимирович. - Мама - это мама. А отец – есть отец: и строже, и
требовательнее. И положительный пример отца в семье очень важен. Особенно для
воспитания мальчика. Только так у него сформируется правильный образ мужчины –
главы семьи, сильного, надежного, справедливого и заботливого.
#поздравимпапу47