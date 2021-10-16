Мой папа - лучший!

Инициатива такого праздника появилась несколько лет назад. Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в 2017 году, идею установления в России официального праздника День отца поддерживали почти две трети наших граждан (62%). По мнению 44% россиян, такие дни помогают задуматься о семейных ценностях, 39% - провести время с семьей, 36% - поблагодарить близких за тепло и заботу.

В нынешнем августе представители общественности обратились с такой инициативой к главе государства на заседании президиума Госсовета. Владимир Путин тогда обещал, что предложение обязательно будет обсуждаться, и отметил важную роль мужчины в воспитании детей. Президент привел в пример многодетные семьи, с которыми не раз общался. «Мужское начало в этих многодетных семьях чувствуется, это базовая основа большой семьи», - сказал он.

В Гатчинском районе много достойных семей и замечательных отцов - любящих, внимательных, заботливых, которые являются надежной опорой и положительным примером для своих детей.

Каждый год на страницах «Гатчинской правды» мы рассказываем о лучших многодетных семьях, среди которых участники традиционного районного фестиваля молодых семей «Все начинается с семьи».

В этом году самой дружной, творческой и креативной семейной командой стала многодетная семья из поселка Вырица Гатчинского района. Капитан семейного корабля – Николай Владимирович Богомолов, его супруга Виктория Игоревна, дочка Александра, сыновья Николай, Дмитрий и годовалый Артем.

Николаю Владимировичу Богомолову 35 лет. Это на службе он инспектор ДПС УМВД РФ по Гатчинскому району. А дома – любящий муж и папа.

У Николая Владимировича и Виктории Игоревны четверо детей, но обязанность у всех, кроме Артемки, пока одинаковая: дисциплинированно учить уроки.

- У нас двое школьников, да и в подготовительной группе детского сада теперь тоже домашние задания задают, - делится Николай Владимирович. - Поэтому у детей главная обязанность – хорошо учиться и выполнять домашние задания. Я так объясняю детям: есть такое слово «надо». Папа ходит на работу, вы - в школу. «Хочу - не хочу» - здесь не пройдет, это обязанность. Старшему сыну Николаю уже 13 лет. Он стал полноценным помощником во всех домашних делах. Может и прибрать дома, и приготовить на кухне, а если нужно, и помочь маме с младшими посидеть. А по части прибить и по хозяйству помочь - тут уже помощник средний сын Дмитрий. Все, что касается работы с молотком и ножовкой в руках – это у него, как хобби. Также в жизни моих детей есть и спорт, и соревнования, и творчество.

Работа у Николая Владимировича такая, что выходные предоставляются не часто. Все ждут их, чтобы пообщаться с папой и совершить какие-нибудь интересные культпоходы.

- Когда идут грибы, мы отправляемся в лес, потому что старший у меня грибник. В хорошую погоду идем на речку, благо она у нас под боком. Дочка со средним сыном любят на лодке покататься. Им нравится сам процесс: река, лодка… Сами садятся на весла и гребут по очереди. Периодически совершаем поездки в кинотеатр на мультики, в зоопарк. Словом, в выходные стараемся быть вместе, - рассказывает Николай Владимирович.

Почему так важно, чтобы в семье был папа?

- Дети должны воспитываться в полноценной семье. А как по-другому, - уверен Николай Владимирович. - Мама - это мама. А отец – есть отец: и строже, и требовательнее. И положительный пример отца в семье очень важен. Особенно для воспитания мальчика. Только так у него сформируется правильный образ мужчины – главы семьи, сильного, надежного, справедливого и заботливого.





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