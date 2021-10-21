Судебные приставы проконсультируют в МФЦ

Единый центр приёма
граждан создан с целью упрощения процедуры взаимодействия с гражданами и
представителями организаций, расширения возможностей для обращения в
территориальный орган принудительного исполнения по вопросам, касающимся
исполнительного производства, а также для оперативного реагирования на проблемы
граждан и совершенствования системы обратной связи.
Приём граждан и
представителей юридических лиц осуществляется дежурным сотрудником
территориального органа принудительного исполнения в отделе «Мурино» филиала
ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» по адресу: г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 17 а
(второй этаж).
На сотрудников
Управления, осуществляющих приём в МФЦ, возложены следующие функции:
- информирование о ходе
исполнительного производства и мерах, принятых должностными лицами к исполнению
требований исполнительного документа;
- информирование о
наличии (отсутствии) исполнительного производства в отношении заявителя;
- по отмене наложенных
обременений в отношении транспортных средств и недвижимого имущества, а также
счетов, на которые поступают социальные пособия;
- по выдаче справки о
расчете задолженности по алиментным платежам, оперативному принятию мер к
идентификации граждан, не являющихся должниками;
- по внесению изменений в
анкетные данные должника.
Время работы единого
центра приёма граждан:
Понедельник – четверг с
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов;
Пятница – с 9-00 до 13-00
и с 14-00 до 17-00 часов.
Личный приём проводят
сотрудники Управления в соответствии с утверждённым графиком: понедельник –
Семенова С.Б., вторник – Соловьёв Г.В., среда – Одишария Т.В., четверг –
Боровских Е.В., пятница – Васильева Ю.В.
В порядке живой очереди
все желающие могут получить компетентную консультацию, подать обращение, заявление,
ходатайство.