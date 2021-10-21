Судебные приставы проконсультируют в МФЦ

Единый центр приёма граждан создан с целью упрощения процедуры взаимодействия с гражданами и представителями организаций, расширения возможностей для обращения в территориальный орган принудительного исполнения по вопросам, касающимся исполнительного производства, а также для оперативного реагирования на проблемы граждан и совершенствования системы обратной связи.

Приём граждан и представителей юридических лиц осуществляется дежурным сотрудником территориального органа принудительного исполнения в отделе «Мурино» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» по адресу: г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 17 а (второй этаж).

На сотрудников Управления, осуществляющих приём в МФЦ, возложены следующие функции:

- информирование о ходе исполнительного производства и мерах, принятых должностными лицами к исполнению требований исполнительного документа;

- информирование о наличии (отсутствии) исполнительного производства в отношении заявителя;

- по отмене наложенных обременений в отношении транспортных средств и недвижимого имущества, а также счетов, на которые поступают социальные пособия;

- по выдаче справки о расчете задолженности по алиментным платежам, оперативному принятию мер к идентификации граждан, не являющихся должниками;

- по внесению изменений в анкетные данные должника.

Время работы единого центра приёма граждан:

Понедельник – четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов;

Пятница – с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов.

Личный приём проводят сотрудники Управления в соответствии с утверждённым графиком: понедельник – Семенова С.Б., вторник – Соловьёв Г.В., среда – Одишария Т.В., четверг – Боровских Е.В., пятница – Васильева Ю.В.

В порядке живой очереди все желающие могут получить компетентную консультацию, подать обращение, заявление, ходатайство.