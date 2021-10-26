Гатчинские мамочки – лучшие в футболе

Гатчинские мамочки – лучшие в футболе

В субботу, 23 октября, в городе Никольское состоялся Открытый турнир по футболу среди любительских женских команд Ленинградской области.

Рубрики : Спорт     26 Oct 2021

Инициатором турнира выступила общественная организация «Ленинградская семья». На футбольном поле команды ленинградских многодетных мамочек из Гатчины, Всеволожска, Отрадного и Никольского встретились с командами «Юнайтед Мам» (Москва), «Футбольные мамы» (Санкт-Петербург), «Ижорец» (Колпино), «МегаМамы» (Великий Новгород).

По итогам напряженной игры победителями игры стала команда многодетных мам по футболу из Гатчины.

Проект «Футбол для многодетных мам» реализуется на средства гранта губернатора 47-ого региона и при поддержке администрации Гатчинского района.

 

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