Гатчинские мамочки – лучшие в футболе

Инициатором турнира выступила общественная организация «Ленинградская семья». На футбольном поле команды ленинградских многодетных мамочек из Гатчины, Всеволожска, Отрадного и Никольского встретились с командами «Юнайтед Мам» (Москва), «Футбольные мамы» (Санкт-Петербург), «Ижорец» (Колпино), «МегаМамы» (Великий Новгород).

По итогам напряженной игры победителями игры стала команда многодетных мам по футболу из Гатчины.

Проект «Футбол для многодетных мам» реализуется на средства гранта губернатора 47-ого региона и при поддержке администрации Гатчинского района.