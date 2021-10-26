Гатчинские мамочки – лучшие в футболе

Инициатором турнира выступила общественная организация «Ленинградская
семья». На футбольном поле команды ленинградских многодетных мамочек из
Гатчины, Всеволожска, Отрадного и Никольского встретились с командами «Юнайтед
Мам» (Москва), «Футбольные мамы» (Санкт-Петербург), «Ижорец» (Колпино),
«МегаМамы» (Великий Новгород).
По итогам напряженной игры победителями игры стала команда
многодетных мам по футболу из Гатчины.
Проект «Футбол для многодетных мам» реализуется на средства
гранта губернатора 47-ого региона и при поддержке администрации Гатчинского
района.