Автограф мамы первого космонавта – в Гатчинском музее

Автограф мамы первого космонавта – в Гатчинском музее

Коллекция Гатчинского музея истории военной авиации пополнилась экспонатами с автографом Анны Тимофеевны Гагариной - мамы первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина.

Рубрики : По страницам истории     27 Oct 2021

- Разбирая книги из собрания историка авиации и космонавтики И.Ф. Колтового (его супруга передала нашему музею более 500 кг книг, которые мы вывезли из Архангельска), обнаружили открытку и книгу «Трудные дороги космоса» В.А. Шаталова с автографом Анны Тимофеевны Гагариной.

На открытке с ее автографом изображен дом-музей Ю.А. Гагарина - небольшой деревянный домик с палисадником в городе Гагарине Смоленской области, где прошли школьные годы будущего космонавта, - рассказывает директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев.


 

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