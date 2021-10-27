Автограф мамы первого космонавта – в Гатчинском музее

- Разбирая
книги из собрания историка авиации и космонавтики И.Ф. Колтового (его супруга
передала нашему музею более 500 кг книг, которые мы вывезли из Архангельска),
обнаружили открытку и книгу «Трудные дороги космоса» В.А. Шаталова с автографом
Анны Тимофеевны Гагариной.
На
открытке с ее автографом изображен дом-музей Ю.А. Гагарина - небольшой
деревянный домик с палисадником в городе Гагарине Смоленской области, где
прошли школьные годы будущего космонавта, - рассказывает директор Гатчинского музея
истории военной авиации Геннадий Панев.