Юных поэтов приглашают поучаствовать в конкурсе

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Работы необходимо представить в срок до 15 ноября на адрес электронной почты: poet_k@mail.ru.

Один участник может направить на Конкурс от 3 до 5 конкурсных работ. Тексты направляются в виде прикрепленного к электронному письму файла в формате Word, набранного 14-м кеглем, Times New Roman. В файле с конкурсной работой должны быть указаны название произведения, фамилия, имя, отчество автора, возраст и контактный номер телефона. К участию в конкурсе принимаются только оригинальные авторские стихи на русском языке объемом не более 50 строк.

Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря. Победители получат призы, лучшие работы будут опубликованы в поэтическом сборнике.

Организаторами конкурса выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по культуре и туризму Ленинградской области и Драматический театр на Васильевском.