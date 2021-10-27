Юных поэтов приглашают поучаствовать в конкурсе

Участниками могут стать
молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Работы необходимо представить в срок
до 15 ноября на адрес электронной почты: poet_k@mail.ru.
Один участник может
направить на Конкурс от 3 до 5 конкурсных работ. Тексты направляются в виде
прикрепленного к электронному письму файла в формате Word, набранного 14-м
кеглем, Times New Roman. В файле с конкурсной работой должны быть указаны
название произведения, фамилия, имя, отчество автора, возраст и контактный
номер телефона. К участию в конкурсе принимаются только оригинальные авторские
стихи на русском языке объемом не более 50 строк.
Итоги конкурса будут
подведены до 1 декабря. Победители получат призы, лучшие работы будут
опубликованы в поэтическом сборнике.
Организаторами конкурса
выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,
комитет по культуре и туризму Ленинградской области и Драматический театр на
Васильевском.