700 км за два дня: Ленобласть глазами журналиста

Семинар-встреча начался с пресс-конференции председателя и депутатов Законодательного собрания Ленобласти нового созыва. Спикер областного парламента Сергей Бебенин отметил, что новая команда парламентариев уже приступила к работе. Комиссии начали рассматривать проект корректировки бюджета 2021 года, определяя, где есть экономия, чтобы перераспределить и освоить средства, которые находятся в распоряжении правительства.

Отвечая на вопросы журналистов, депутаты-новички рассказали о своих планах, после чего автобус с журналистами отправился из Петербурга в направлении Новой Ладоги.

О памятниках культуры замолвите слово

Красота природы, застывшей в предзимье, вызывает восторг. Лес прощается с осенним солнцем. Через два часа журналисты в Новой Ладоге. Это младшая сестра Петербурга, заложенная Петром I через год после основания Северной столицы. Главный хранитель Новоладожского краеведческого музея Наталья Федоровна Морозова провела для нас обзорную экскурсию.

Само место расположения города особое – стратегическое, судоходное, торговое, промысловое. Здесь собираются воедино дороги, каналы, реки и Ладожское озеро. Есть здесь и старинные храмы, и музей Суворова, и бывшие купеческие дома, и Гостиный двор, и интересные памятные знаки.

Сейчас Новая Ладога – город контрастов. Первое, что бросается в глаза, – сгоревшие деревянные дома вдоль проспекта и разрушающиеся церкви. Их много. За последние годы в городе сгорела практически половина исторических домов, признанных объектами культурного наследия. Местные говорят, что поджоги устраивают вандалы. Фасады аварийных исторических домов прикрыты сеткой.

Главная достопримечательность – бывший Николо-Медведский монастырь, основанный в XIV - XV веках. В настоящее время от былого величия монастыря остались земляной вал с остатками стены и следами рва, ворота кладбища, Храм Иоанна Богослова с приделом Рождества Богородицы и колокольней середины XVIII века, Никольский собор.

Наибольший интерес представляет Никольский собор, построенный на рубеже XV-XVI веков. Храм не действующий, но со стороны реки к нему пристроена винтовая лестница, ведущая к образу Св. Николая.

Действующим является Храм Иоанна Богослова. Можно забраться на колокольню, посетив попутно небольшой музей. Монастырь интересный, но удручает его состояние. Здания и сооружения постепенно разрушаются и требуют капитального ремонта.

Обелиск в честь завершения строительства Новоладожского канала 1867-1868 годов - памятник монументального искусства федерального значения. Он находится на входе в канал. Когда-то обелиск заканчивался шаром, иглой и двуглавым орлом. Сейчас памятник стоит на частной территории в окружении сараев и собачьих будок. К берегу без разрешения не подойти – он тоже охраняется собаками. Наш экскурсовод смогла договориться с хозяевами, и мы полюбовались красивым видом на акваторию.

В центре Новой Ладоги разруха соседствует с новыми общественными пространствами, оформленными на корабельную тему. Благоустройство проведено по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Детские площадки, дорожки, газоны, освещение и скамеечки. Рядом мемориал Ладожской военной флотилии. Вдоль главной улицы продолжают мостить тротуар и обновлять газоны.

- В самом плохом состоянии - памятники федерального значения. Вы так и напишите, - обратила внимание журналистов Наталья Федоровна. – А старые деревянные дома горят не только у нас. Вероятно, программа расселения должна иметь продолжение. А сейчас получается так: люди переехали в новое жилье – дом опустел и сгорел.

Лодейное Поле - родина Балтийского флота

Лодейное Поле на год старше Санкт-Петербурга. Сначала это был поселок кораблестроителей при основанной здесь в 1702 году по указу Петра I Олонецкой судостроительной верфи. Его название происходит от слова «лодья» - так в старину называли речные суда. Уже через год со стапелей был спущен на воду первенец Балтийского флота - знаменитый фрегат «Штандарт». В 1785 году поселение было преобразовано в уездный город Лодейное Поле. Верфь просуществовала более ста лет. Среди построенных в Лодейном Поле кораблей был и шлюп «Мирный», участвовавший в открытии Антарктиды.

Богатая история районного центра и его хорошая транспортная доступность подсказали идею развития туристско-рекреационного кластера. Еще в 2018 году при местной администрации была создана рабочая группа, которая стала разрабатывать бренд «Лодейное Поле - родина Балтийского флота». Сегодня это уже неотъемлемая часть маршрутов «Серебряное ожерелье России», «Петровские города».

Благодаря программе «Комфортная городская среда» появился сквер Корабелов, новые привлекательные туристические объекты, установлено несколько памятных знаков. При поддержке областного правительства построен выставочный павильон - Домик Петра I. В годы Северной войны император часто бывал в Лодейном Поле, инспектируя постройку кораблей.

Город вошел в число победителей пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект благоустройства набережной реки Свирь получит финансирование и будет реализован в 2022 году. Уже сейчас набережная – это центральное место в городе. Отсюда, с высокого берега, открывается прекрасный вид: гуляешь - и душа радуется.

И что самое главное – благоустройству уже три года, а все как новое. Люди гуляют вечером и утром: дети играют, бабушки нордической ходьбой занимаются. Широко, просторно, спокойно. И ничего не испорчено, не сломано, не исписано. Пусть и дальше здравый смысл не покидает подпорожцев.

Нам показали, в каком направлении продолжится благоустройство набережной. Сейчас нижняя часть берега – болотистая, поросшая камышом и кустарником территория. В рамках проекта ее хотят облагородить и сделать современной прогулочной зоной, связывающей уже готовую часть набережной с речным вокзалом, а также создать удобную инфраструктуру для туристов, подходы к воде, информационные и туристические центры. Есть и другие интересные инициативы, которые готовы поддержать местные предприниматели. Например, для развития водного туризма хотят построить пирс для маломерных судов. Тогда в Лодейном Поле будут принимать не только круизные теплоходы, но и частные небольшие суда, путешествующие из Ладоги в Онегу.

В 2022 году Ленинградская область станет одним из центров программы празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. Лодейное Поле готовится встречать гостей.

Подпорожье – город воинской доблести

Утром следующего дня наш путь лежал в Подпорожье. Самый показательный пример благоустройства этого города - территория Пионерского парка, откуда открывается потрясающий вид на реку Свирь и ГЭС.

Это место для подпорожцев – знаковое. Аллея Героев в Пионерском парке - мемориальный комплекс, посвященный Героям Советского Союза: уроженцам Подпорожского района и воинам, совершившим подвиги на этой земле. Его история началась в 1959 году с установки бюста Герою Советского Союза, санинструктору В.О. Гнаровской. Закончили создание мемориального комплекса в 1967 году, на тот момент здесь было установлено шесть памятников героям. А в 2019 году были увековечены еще шесть героев Великой Отечественной войны.

Комплексное благоустройство пешеходной зоны на Аллее Героев, пешеходной дорожки и смотровых площадок было выполнено в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Парк очистили, сделали освещение, скамеечки. Теперь это любимое место прогулок и отдыха. Больше двух лет прошло, и все содержится в порядке. Ни поплывшей плитки, ни сколов, ни исписанных поверхностей. Почему же в Гатчине так не получается?..

В сентябре рядом с Аллеей Героев появилось новое памятное место - стела в честь присвоения городу почетного звания «Город воинской доблести Ленинградской области». Сергей Бебенин, проводя экскурсию, рассказал об исторических заслугах, благоустройстве города и подчеркнул, что Подпорожье – первый город в регионе, где появился такой памятник. В прошлом году звание «Город воинской доблести» областным законом было присвоено также Лодейному Полю и Волхову, но там пока стелы не установлены. А здесь участники семинара стали первыми, кто возложил цветы к ее подножию. Стела выполнена из гранита, хотя предполагался бетон. Это дороже, но материал более долговечный и достойный памятного знака. Мнение спикера - «Хорошо бы во всех городах воинской доблести пойти по тому же пути» - поддержали и участники семинара.

С учетом пожеланий жителей благоустроили центральную улицу Подпорожья. Теперь здесь просторная пешеходная зона, автомобильные парковки, удобные скамейки и фонарные столбы с современным светодиодным освещением. Кроме того, на протяжении всей пешеходной зоны теперь красуются пирамидальные и шаровидные туи. А до реконструкции здесь был только проезд и узенькая пешеходная дорожка.

Также мы посетили Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годах, и возложили цветы к Вечному огню, который здесь горит постоянно, а не только по праздникам.

В этой части маршрута вместе с Сергеем Бебениным нас сопровождал глава администрации Подпорожского района Александр Кялин. Он подчеркнул, что Подпорожье продолжает развиваться и ждет новых туристов.

В планах на будущее - установить памятник строителям ГЭС. Это еще одна очень любопытная страница истории Подпорожья.

Подпорожский район - место силы

Эксклюзивную экскурсию по Подпорожскому району провел главный редактор газеты «Свирские берега» Петр Васильев. Это удивительный человек, публицист, краевед, человек болеющий душой за свой родной край. По дороге Петр рассказал обо всем, что интересует обычных туристов и людей, изучающих историю: о заповедных местах и артефактах, заряжающих энергией, о партизанских тропах, заключенных «Свирьлага», о героях войны и тех, кто многое сделал для родного края. В его арсенале невыдуманные истории о «хитрых вепсах», сочетающих православие и язычество, местные легенды и байки.

С гордостью Петр показал городской парк - любимое место отдыха горожан. Воздух здесь сказочный! И мы с упоением дышали полной грудью. Фактически это участок хвойного леса, где очень аккуратно разбиты дорожки и поставлены скамейки, где можно посидеть и насладиться спокойствием. Есть отдельная зона активного отдыха с концертной площадкой. Петр показал почитаемый в народе родник и «волшебный камень» - гранитный валун, способный исполнять желания. Дорожка к роднику петляет по холмам через лес – она вся выстлана деревянным настилом с перилами. И удобно, и экологично.

Универсальный экскурсовод Петр Васильев пригласил всех приехать еще не один раз, чтобы ближе познакомиться с удивительным и таким разным Подпорожьем.

На земле вепсов

Чем дальше от мегаполиса – тем больше простора, богаче природа. Вот оно – российское раздолье. За окном десятки больших и малых озер удивительной красоты. Названия рек звучат как музыка - Нева, Волхов, Паша, Свирь, Оять…

Подпорожский район – место проживания одного из коренных малочисленных народов финно-угорской языковой группы - вепсов. Еще 73 км в дороге, и мы в вепсском селе Винницы, где, кажется, время остановилось. Винницы расположены в глубокой долине между холмами, покрытыми хвойными лесами. В центре течет река Оять, через нее подвесной мост. Насладившись местным колоритом, мы пошли знакомиться с местными жителями – вепсами.

Вепсский центр фольклора оставил у всех неизгладимые впечатления. Открытый в 1997 году для сохранения традиционных ремесел, языка и письменности вепсов, сегодня он имеет новое отдельное здание и оснащен самым современным мультимедийным оборудованием. Музей народного быта - интерактивный: можно размолоть зерно на жерновах, научиться ткать на историческом станке, полистать страницы истории. Как оказалось, среди известных людей много вепсов. Например, Александр Свирский - русский православный святой.

Вниманию посетителей - танцы, песни, постановки о вепсских традициях и мастер-классы. Желающие разучили вепсскую кадриль, а потом все вместе с удовольствием подкрепились калитками - вепсскими ржаными ватрушками с картошкой и пшенкой и накупили вепсских сувениров.

Вепсский центр фольклора будет рад новым гостям. Его контакты есть на страничке ВК.

До новых встреч!



