Осень — время считать

Насущная задача

Двенадцатой переписи населения сначала не везло — из-за пандемии ее трижды переносили. Но откладывать больше нельзя. С 15 октября в Ленобласти приступили к работе: 3951 переписчик и контролер, 46 инструкторов в МФЦ, более 400 волонтеров, открыт 591 переписной участок.

«Перепись — это уникальное статистическое исследование, оно позволяет собрать и структурировать данные о населении, которых в столь полном виде нет ни в одном ведомстве, ни в одной системе. Это не только численность, но и состав семьи, фактическое место проживания, уровень образования, источники доходов, — объясняет начальник департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Лина Никифорова. — На основе полученной информации сформируют бюджеты всех уровней, планы развития социальной, транспортной, дорожной инфраструктуры и всего, что поможет улучшить качество жизни людей в конкретном регионе».

Последний раз масштабный «срез» народонаселения России проводился в 2010 году. За десять лет произошли колоссальные изменения: в регионе ввели 46 % нового жилого фонда, выросли миграционные потоки между Петербургом и Ленобластью. По официальным данным, в 47-м регионе проживают 1,9 млн человек, а альтернативные источники говорят, что ленинградцев больше. Перепись «откалибрует» статистические данные, снимет погрешности.

Лично и дистанционно

Росстат постарался минимизировать риски, связанные с коронавирусом. Все работающие «в поле» сотрудники вакцинированы, снабжены СИЗ. Стандартная процедура личного общения с переписчиками впервые дополнена дистанционным режимом. Причем именно на заполнении переписных листов онлайн сделан упор.

На портале «Госуслуги» переписаться проще всего. Заходишь в личный кабинет (достаточно иметь учетную запись), кликаешь по вкладке «Участие в переписи населения» и вводишь данные. С одного аккаунта можно оформить всех членов семьи. На электронную почту потом вышлют QR-коды — один на домохозяйство и еще индивидуальные, на каждого респондента. Их нужно будет показать переписчику, когда он придет к вам домой. Молодежь, как правило, выбирает именно такой вариант. Он доступен до 8 ноября.

Людям старшего возраста и тем, кто с компьютером на «вы», предлагают заглянуть в МФЦ. Это тоже новинка нынешней переписи. Посетители гатчинского центра «Мои документы», что на улице К. Маркса, видят баннер Всероссийской переписи, едва переступив порог. Рядом установлен инфомат.

«Нашим терминалом для прохождения переписи на «Госуслугах» пользуются очень активно. Он удобен, на анкетирование уходит буквально 10 минут. Затем инфомат распечатывает QR-код», — говорит главный специалист филиала МФЦ Анна Федорова.

Про житье-бытье

Одна из посетительниц МФЦ, 70-летняя Дарья Филипповна, остановилась возле инфомата, а потом все же решила действовать по старинке. Присела к столу, ее ответы на электронном планшете зафиксировал инструктор.

Всего разработано три формы переписных листов: «Л» — для постоянно проживающих в России, «П» — о жилищных условиях и «В» — для тех, кто в стране находится временно. Дарья Филипповна, коренная жительница Ленобласти, ответила на 23 вопроса первой формы и 10 — второй.

Имя и фамилию спрашивают только для того, чтобы не записать одного и того же человека дважды. При передаче сведений в единую информационную систему переписи данные обезличиваются.

Пол, возраст, национальность, семейное положение, образование, трудовая занятость, доходы, тип жилья, площадь дома или квартиры, их благоустройство, постройки на участке — всю информацию внесли со слов жительницы Гатчины. Ни предъявлять паспорт, ни подтверждать сказанное не просили.

Жизнь россиян меняется, и в нынешнем опроснике появились новые пункты. Например, теперь узнают, на каком языке люди общаются повседневно. Поскольку малышей стали водить в детские центры и клубы, ввели вопрос о дошкольном образовании, а имеющих высшее образование просят уточнить — они окончили бакалавриат, специалитет или магистратуру. Обновились блоки о занятости, миграции и источниках дохода: появилась графа «самозанятые», спрашивают о прежних месте жительства и работе. А у Дарьи Филипповны инспектор поинтересовался, пользуется ли она мобильной связью. В ответ женщина показала смартфон. А интернет, сказала, ей ни к чему.

«Я всю жизнь проработала в плановом отделе крупного предприятия, — говорит женщина. — Мне ли не знать, как важно иметь точную базовую информацию для перспективного планирования. Правда, в советские времена экономика была неповоротлива, запросы и потребности людей менялись быстрее, чем перестраивалось хозяйство. Сейчас, надеюсь, процессы ускорились».

Действительно, благодаря цифровизации полученные данные обработают быстро. Оперативные итоги появятся в декабре, предварительные — к апрелю 2022 года. Раньше времени уходило не в пример больше. Так, результаты переписи 2010 года были опубликованы в конце 2013 года.

Откликнулись хорошо

«Жители Ленобласти хорошо откликнулись на призыв принять участие в переписи, — подчеркивает заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виталий Скогорев. — Кто-то общается с переписчиками у дверей дома или квартиры, кто-то приглашает внутрь. Негатива со стороны населения мы не видим».

Переписчики и контролеры предварительно прошли обучение. Все получили цифровые планшеты, фонарики, портфели с эмблемой, синие шарфы и голубые жилеты.

За месяц каждый переписчик должен охватить порядка 550 человек. Контролеры, в свою очередь, перепроверяют 10 % работы, выполненной подчиненными, и заполняют опросники на тех, кто явился на стационарный участок.





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