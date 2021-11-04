Что мы Родиной зовём?

С
25 по 29 октября на базе дошкольного отделения Кобринской основной школы прошли
мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства, исторической
памяти и любви к Отечеству.
Детям
рассказали, что наша страна большая и многонациональная. В ней все должны жить
в мире и согласии. Узнав об истории этого праздника, дети сделали вывод, что
только вместе мы – россияне можем быть сильны, и посвятили этому свою
коллективную творческую работу.
Дошкольники
приняли участие в конкурсе чтецов. Разучив стихотворение Владимира Степанова «Что
мы Родиной зовем?», выбрали самого лучшего чтеца. Череда тематических
мероприятий завершилась спортивно - музыкальным праздником «В единстве наша
сила».