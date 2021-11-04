Что мы Родиной зовём?

С 25 по 29 октября на базе дошкольного отделения Кобринской основной школы прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства, исторической памяти и любви к Отечеству.

Детям рассказали, что наша страна большая и многонациональная. В ней все должны жить в мире и согласии. Узнав об истории этого праздника, дети сделали вывод, что только вместе мы – россияне можем быть сильны, и посвятили этому свою коллективную творческую работу.

Дошкольники приняли участие в конкурсе чтецов. Разучив стихотворение Владимира Степанова «Что мы Родиной зовем?», выбрали самого лучшего чтеца. Череда тематических мероприятий завершилась спортивно - музыкальным праздником «В единстве наша сила».



