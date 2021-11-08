Диалог с властью

- В какой стадии запуск новой модульной котельной в поселке Кобралово Гатчинского района Ленинградской области?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

- В Кобралово проводились масштабные работы по реконструкции системы теплоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией АО «Коммунальные системы Гатчинского района» построена новая газовая блок-модульная котельная. Летом шли работы по монтажу котельного оборудования, прокладке сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Завершены работы по прокладке сетей теплоснабжения. Новая котельная обеспечит потребителей поселка Кобралово горячим водоснабжением на протяжении всего года. Бывшая котельная № 41 обеспечивала выработку тепловой энергии и горячей воды только в отопительный сезон.

- Планируется ли ремонт амбулатории в поселке Кобралово Гатчинском районе Ленинградской области?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

- В помещениях Кобраловской амбулатории в 2023 году будет проведен косметический ремонт. При этом в настоящее время амбулатория отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским подразделениям, и имеет необходимый набор помещений.

- Планируются ли в Ленинградской области корректировка размера налоговых ставок и действующих льгот по уплате транспортного налога?

Отвечает комитет финансов Ленинградской области.

- Областным законом от 22.11.2002 № 51-оз «О транспортном налоге» установлен перечень льгот различным категориям налогоплательщиков – физических лиц. Внесение изменений в Областной закон в части расширения перечня льготных категорий налогоплательщиков не планируется.

- Что планируется делать в поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области для повышения качества питьевой воды?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

- «Леноблводоканал» приступил к формированию технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения и водоотведения Тосненского района Ленинградской области до 2028 года.

Учтено развитие объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Ушаки. Среди них – реконструкция участков водовода от насосной станции II подъема до жилого дома № 14 и далее до квартальной отопительной котельной, от здания столовой до Ушакинской средней школы № 1, от котельной до здания этой же школы.