Диалог с властью

- В
какой стадии запуск новой модульной котельной в поселке Кобралово Гатчинского
района Ленинградской области?
Отвечает
комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
- В Кобралово проводились масштабные
работы по реконструкции системы теплоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией
АО «Коммунальные системы Гатчинского района» построена новая газовая
блок-модульная котельная. Летом шли работы по монтажу котельного
оборудования, прокладке сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и
электроснабжения. Завершены работы по прокладке сетей теплоснабжения. Новая
котельная обеспечит потребителей поселка Кобралово горячим водоснабжением на
протяжении всего года. Бывшая котельная № 41 обеспечивала выработку тепловой
энергии и горячей воды только в отопительный сезон.
- Планируется
ли ремонт амбулатории в поселке Кобралово Гатчинском районе Ленинградской
области?
Отвечает
комитет по здравоохранению Ленинградской области.
- В помещениях Кобраловской амбулатории в 2023
году будет проведен косметический ремонт. При этом в настоящее время
амбулатория отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским подразделениям, и
имеет необходимый набор помещений.
- Планируются
ли в Ленинградской области корректировка размера налоговых ставок и действующих
льгот по уплате транспортного налога?
Отвечает
комитет финансов Ленинградской области.
- Областным законом от 22.11.2002 № 51-оз
«О транспортном налоге» установлен перечень льгот различным категориям
налогоплательщиков – физических лиц. Внесение изменений в Областной закон в
части расширения перечня льготных категорий налогоплательщиков не планируется.
- Что
планируется делать в поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области для
повышения качества питьевой воды?
Отвечает
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
- «Леноблводоканал» приступил к
формированию технического задания на разработку инвестиционной программы по
развитию водоснабжения и водоотведения Тосненского района Ленинградской области
до 2028 года.
Учтено развитие объектов водоснабжения и
водоотведения в поселке Ушаки. Среди них – реконструкция участков водовода от
насосной станции II подъема до жилого дома № 14 и далее до квартальной
отопительной котельной, от здания столовой до Ушакинской средней школы № 1, от
котельной до здания этой же школы.