Творческие кадры 47 региона повышают квалификацию

Напомним, что Центры
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры созданы на базе высших учебных заведений Москвы и
Санкт-Петербурга: в Российском институте театрального искусства (ГИТИС),
Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова
(ВГИК), Российской Академии музыки имени Гнесиных, Академии Русского балета им.
А. Я. Вагановой и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.
Обучение специалистов
региона осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура», разработанного в соответствии с указом Президента России
Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».