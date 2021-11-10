Творческие кадры 47 региона повышают квалификацию

Напомним, что Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры созданы на базе высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга: в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), Российской Академии музыки имени Гнесиных, Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

Обучение специалистов региона осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», разработанного в соответствии с указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».