Творческие кадры 47 региона повышают квалификацию

Творческие кадры 47 региона повышают квалификацию

Сотрудники учреждений культуры Ленинградской области повышают квалификацию в рамках нацпроекта «Культура». В этом году обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры проходят 472 человека ─ педагоги детских школ искусств, преподаватели Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, библиотекари, хореографы, балетмейстеры, художественные руководители творческих коллективов.

Рубрики : Культура     10 Nov 2021

Напомним, что Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры созданы на базе высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга: в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), Российской Академии музыки имени Гнесиных, Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

Обучение специалистов региона осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», разработанного в соответствии с указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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