Записаться на танцы и спорт – в один клик

На портале размещена подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и другая важная информация. Сервис позволяет сравнивать программы дополнительного образования и подбирать на карте наиболее близкие к дому учреждения.

Воспользоваться порталом могут пользователи с подтвержденной учетной записью.

Выбрать и оплатить занятия можно, в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на Госуслугах автоматически. Электронный сертификат дополнительного образования предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть номинал — бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют муниципальные власти.

Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные.

Напомним, что удобные цифровые образовательные сервисы ― от записи в школу и на кружки до профориентации и трудоустройства – для жителей Ленинградской области также представлены на региональном образовательном портале obr.lenreg.ru. Они удобно разделены на 4 блока ― «Родителям дошкольников», «Школьникам и их родителям», «Выпускникам и студентам», «Работодателям и организациям».