Область взяла «серебро» по производительности

В финале второго Всероссийского чемпионата по производительности соревновались 26 команд от предприятий, вузов, региональных органов власти и центров компетенций. Соревнования проходили в рамках национального проекта «Производительность труда».

Ленинградскую область на чемпионате представляли эксперты Регионального центра компетенций и специалисты Центра развития промышленности области.

Основная часть конкурса проходила в бизнес-симуляторе. Участники управляли тракторным заводом. Игроки разрабатывали маркетинговую стратегию, определяли направления производства, ценовую политику. Симулятор учитывал направления работы конкурсантов, корректируя условия рынка.

Областная команда заняла второе место в номинации «РОИВ/РЦК», а также получила приз Ассоциации европейского бизнеса – обучение для сотрудников регионального РЦК.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) создан на базе Центра развития промышленности Ленинградской области и занимается содействием реализации на территории области национального проекта «Производительность труда». Сегодня на сопровождении экспертов РЦК уже 11 предприятий региона, также специалисты проводят обучение бережливым технологиям команд предприятий на «Фабрике процессов».

Всего во втором Всероссийском чемпионате по производительности приняли участие 120 команд из 52 регионов России, в том числе 14 команд региональных центров компетенций и 6 от органов власти. Мероприятие организовано командой образовательной программы «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда».