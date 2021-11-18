Почему на уловки телефонных мошенников попадаются даже те, кто о них знает

Цель любой схемы одна и та же - узнать как можно больше платежных данных и сведений о владельце карты. Верный способ противостоять мошенникам - это не общаться с ними: положить трубку при разговоре по телефону, закрыть и удалить подозрительное сообщение, если вы получили его по электронной почте.
Но на уловки
злоумышленников попадаются даже те, кто знает о них - все дело в приемах
социальной инженерии. О том, как им противостоять, рассказали глава
департамента управления рисками Visa в России Эвелина Нечипоренко и психолог,
член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.
Звонок
от авторитетного лица
Сценариев таких звонков
много, и они весьма убедительны. Например, представляясь сотрудником банка или
сотрудником ЦБ, мошенник рассказывает правдоподобную историю и сообщает, что
зафиксирована подозрительная активность по карте, из-за чего деньги владельца
банковской карты якобы в опасности. Мошенник просит назвать все банки, в
которых человек держит деньги. Дальше он предлагает аккумулировать средства на
едином счете безопасности, чтобы защитить их от злоумышленников. Как правило,
социальные инженеры используют манипуляции, основанные на страхе и эффекте
неожиданности. Беспокоясь о деньгах, человек готов следовать указаниям
"сотрудника" банка. Мошенники, не давая опомниться, предлагают
быстрое решение. Кроме того, они стремятся вызвать чувство благодарности, ведь
они "сотрудники банка" и пытаются спасти деньги.
Как
не попасться?
Эвелина Нечипоренко,
глава департамента управления рисками Visa в России:
- Основная цель мошенников
- получить доступ к личным и платежным данным. Кем бы ни представлялся человек
на другом конце провода, нельзя раскрывать срок действия карты, номер телефона,
к которому она привязана, трехзначный CVV-код с обратной стороны карты, код
подтверждения из СМС, код доступа в мобильный банк. Настоящий сотрудник банка
никогда не спросит об этом.
Но при общении с
настоящим сотрудником банка ему действительно может потребоваться номер
банковской карты и / или имя держателя карты, однако эту информацию сотрудники
банка, как правило, спрашивают, когда вы сами звоните в банк. Это открытые
данные, хотя по результатам опроса Visa больше половины россиян (54%) считают,
что их нельзя сообщать никому. Однако не зная номер карты или имя держателя,
сотруднику банка будет сложно помочь человеку в случае, если его средства
действительно под угрозой.
СМС-сообщения
или письма по электронной почте
Надежда Двоскина,
психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии:
- Злоумышленники делают
рассылку сообщений по СМС или электронной почте, например, с просьбой заполнить
форму, чтобы получить соцвыплаты (например, пособие на детей или единоразовую
выплату пенсионерам в период пандемии), получить награду за вакцинацию,
получить выигрыш в лотерею, вознаграждение за прохождение опроса и т.д. Но есть
одно условие: чтобы получить деньги, нужно заплатить подоходный налог или
комиссию за перевод денег. Сумма не кажется большой - 100-200 рублей, и люди
соглашаются и переводят деньги. В итоге они теряют средства и вместе с этим
компрометируют данные карты. Основной триггер таких рассылок - эмоциональный
отклик, причем не так важно, какой именно: позитивный или негативный. Человек
может обрадоваться неожиданному пособию или выигрышу или, наоборот, испугаться,
что за ним следили.
Как
не попасться?
Эвелина Нечипоренко:
- Нужно обращать внимание
на то, как письмо написано и сверстано, соответствует ли тема письма
содержимому, какой адрес у отправителя. Маркетинговые материалы, которым можно
доверять, как правило, качественные: оформлены в стиле компании, выглядят
гармонично, текст в них написан грамотно, электронный адрес отправителя
содержит доменное имя компании, а не общедоступных или неизвестных почтовых
сервисов. Не стоит открывать приложенные файлы или переходить по сомнительным
ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей - злоумышленники могут
попытаться установить на компьютер или телефон программы-вирусы, например,
программы удаленного доступа, чтобы управлять банковскими приложениями. Если
схема сработала, нужно немедленно обратиться в банк.
Анастасия Алексеевских
«Российская газета» https://rg.ru/2021/11/17/pochemu-na-ulovki-telefonnyh-moshennikov-popadaiutsia-dazhe-te-kto-o-nih-znaet.html
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