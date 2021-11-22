Школьники научатся создавать игры

Школьникам с 1 по 11
класс расскажут все о разработке игр – от этапов их создания до профессий,
задействованных в этом процессе. Урок включает в себя видеоролики с
объяснениями и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. По сюжету тренажера
ребята попадают в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается доработать
игру изнутри, встав на место её разработчиков.
«Увлечение компьютерными
играми возможно сделать профессией. Уроки цифры помогут ребятам разобраться в
этой сфере, понять, как эффективно создать собственное приложение с нуля,
попробовать себя в роли гейм-дизайнера, программиста, аниматора, тестировщика
или продюсера», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития
Ленинградской области Андрей Сытник.
Выполнить задания можно в
любое время с компьютера, планшета или смартфона, в школе или дома. Материалы
будут доступны для всех желающих на сайте урокцифры.рф.
Всероссийский проект
«Урок цифры» — это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым
навыкам. Он реализуется в Ленинградской области третий год подряд в
соответствии с задачами федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами образовательной акции выступают
АНО «Цифровая экономика», при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России,
а также ведущие российские ИТ-компании. Урок по разработке игр подготовлен при
поддержке компании VK.