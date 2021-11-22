Школьники научатся создавать игры

Школьникам с 1 по 11 класс расскажут все о разработке игр – от этапов их создания до профессий, задействованных в этом процессе. Урок включает в себя видеоролики с объяснениями и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. По сюжету тренажера ребята попадают в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место её разработчиков.

«Увлечение компьютерными играми возможно сделать профессией. Уроки цифры помогут ребятам разобраться в этой сфере, понять, как эффективно создать собственное приложение с нуля, попробовать себя в роли гейм-дизайнера, программиста, аниматора, тестировщика или продюсера», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Выполнить задания можно в любое время с компьютера, планшета или смартфона, в школе или дома. Материалы будут доступны для всех желающих на сайте урокцифры.рф.

Всероссийский проект «Урок цифры» — это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам. Он реализуется в Ленинградской области третий год подряд в соответствии с задачами федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика», при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские ИТ-компании. Урок по разработке игр подготовлен при поддержке компании VK.