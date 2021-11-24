Билет в музей ― для знатоков

Викторина пройдет с 25 ноября по 5 декабря. Стать ее участником просто: для этого необходимо зайти на сайт www.RussiaTravel.club с мобильного телефона, выбрать удобный мессенджер и нажать кнопку «Старт».

Интересные вопросы, удивительные факты о России, выдающихся личностях нашей страны, а также о себе и своих экспонатах подготовили более 45 музеев из 11 регионов Северо-Запада. В том числе, три крупных музея Ленинградской области ─ Выборгский объединенный музей-заповедник, парк Монрепо и музей-заповедник «Старая Ладога».

Участники смогут узнать много интересного, расширить свои знания, провести время с пользой. За каждый правильный ответ начисляется 20 бонусных баллов, которые можно обменять на подарки в будущих поездках по России.

Победители викторины будут определены 6 декабря. Они получат ценные призы: сертификаты на бесплатное посещение музеев ─ участников викторины.

Автором большой викторины от «Музейного инфоцентра Серебряного ожерелья» является «Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club». Проект реализуется Партнерством туристско-информационных центров России при поддержке Федерального агентства по туризму.