Билет в музей ― для знатоков

Викторина пройдет с 25
ноября по 5 декабря. Стать ее участником просто: для этого необходимо зайти на
сайт www.RussiaTravel.club с мобильного телефона, выбрать удобный мессенджер и
нажать кнопку «Старт».
Интересные вопросы,
удивительные факты о России, выдающихся личностях нашей страны, а также о себе
и своих экспонатах подготовили более 45 музеев из 11 регионов Северо-Запада. В
том числе, три крупных музея Ленинградской области ─ Выборгский объединенный
музей-заповедник, парк Монрепо и музей-заповедник «Старая Ладога».
Участники смогут узнать
много интересного, расширить свои знания, провести время с пользой. За каждый
правильный ответ начисляется 20 бонусных баллов, которые можно обменять на
подарки в будущих поездках по России.
Победители викторины
будут определены 6 декабря. Они получат ценные призы: сертификаты на бесплатное посещение музеев ─
участников викторины.
Автором большой викторины
от «Музейного инфоцентра Серебряного ожерелья» является «Клуб путешествующих по
Северо-Западу RussiaTravel.club». Проект реализуется Партнерством туристско-информационных
центров России при поддержке Федерального агентства по туризму.